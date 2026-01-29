Legendarny teleturniej wraca po latach. Znamy prowadzących

Telewizja Polska szykuje powrót jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych formatów rozrywkowych. Już na początku lutego ruszają zdjęcia do nowej serii „Kocham Cię Polsko”, a nieoficjalnie wiadomo już, kto stanie na czele rywalizujących drużyn. Stacja liczy na mocny comeback i piątkowy hit w ramówce TVP2.

„Kocham Cię Polsko” wraca na antenę TVP2

„Kocham Cię Polsko” to teleturniej, w którym dwie drużyny złożone ze znanych postaci show-biznesu rywalizują w konkurencjach sprawdzających wiedzę o Polsce i Polakach. Program był emitowany na antenie TVP2 w latach 2009–2012 oraz 2016–2018. Początkowo gospodarzem formatu był Maciej Kurzajewski, a w późniejszych edycjach jego rolę przejęła Barbara Kurdej-Szatan.

Przez lata w roli kapitanów drużyn pojawiło się wiele znanych nazwisk. Najdłużej z formatem związane były Katarzyna Zielińska i Marzena Rogalska, a w kolejnych sezonach widzowie oglądali także Joannę Koroniewską, Macieja Musiała, Tomasza Kammela oraz Antoniego Królikowskiego.

Marzena Rogalska znów na ekranie. Gurłacz i Koterski kapitanami drużyn

W nowej odsłonie programu gospodarzem będzie Marzena Rogalska. Nagrania, jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, mają ruszyć już w poniedziałek 9 lutego, a sezon ma liczyć najpewniej 10–11 odcinków. Za produkcję odpowiada Jake Vision. Odcinki mają trwać ok. 70 min, a format powróci w odświeżonej formule, dostosowanej do współczesnych oczekiwań widzów.

Jak nieoficjalnie ustaliły Wirtualnemedia, u boku Marzeny Rogalskiej w roli kapitanów drużyn zobaczymy Filipa Gurłacza oraz Michała Koterskiego. To oni mają poprowadzić rywalizujące zespoły w nowym sezonie „Kocham Cię Polsko”.

Premiera programu planowana jest na 6 marca o godz. 20:30. Format ma być główną propozycją TVP2 na piątkowe wieczory, co pokazuje, że nadawca wiąże z nim duże nadzieje.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Telewizja Polska rozważa zamówienie kolejnej serii programu z myślą o emisji jesienią. „Szykuje się fajny comeback” – zdradziło źródło portalu Wirtualnemedia.pl. Jeśli plany się potwierdzą, „Kocham Cię Polsko” może na dłużej wrócić do ramówki Dwójki.

