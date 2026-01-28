Kolejny przypadek mobbingu w TVN? Znany prezenter przerywa milczenie

Mateusz Hładki w wywiadzie przyznał, że sam zetknął się z zachowaniami, które nosiły znamiona mobbingu. Jego słowa wybrzmiały szczególnie mocno w kontekście wcześniejszych wyznań Anny Wendzikowskiej dotyczących kulis pracy w „Dzień dobry TVN”.

Mateusz Hładki o kulisach pracy w TVN. „Mobbing w białych rękawiczkach”

Prowadzący program „Mówię wam!” odniósł się do sprawy w rozmowie w programie „Galaktyka Plotka”. Podkreślił, że w trakcie swojej kariery zawodowej spotykał się z sytuacjami, które formalnie mieściły się w ramach obowiązków służbowych, ale sposób ich realizacji był dla niego krzywdzący.

— „Doświadczyłem bardzo niefajnych zachowań. Ja bym powiedział, że to był taki »mobbing w białych rękawiczkach«, bo gdybyś naprawdę spróbował zawalczyć o sprawiedliwość przed wymiarem sprawiedliwości, to sądzę, że obrońcy tej drugiej strony bez trudu by ją wybronili” — przyznał.

Hładki wyjaśnił, że chodziło o sytuacje, w których przełożeni egzekwowali zadania lub formułowali krytykę w sposób pozornie poprawny, ale w rzeczywistości obciążający psychicznie i demotywujący. Zaznaczył, że tego rodzaju zachowania są wyjątkowo trudne do udowodnienia na drodze prawnej, choć ich wpływ na atmosferę w zespole jest bardzo wyraźny.

„Karma do nich wraca”

Dziennikarz nie ukrywał, że w swoim zawodowym otoczeniu spotkał osoby, które — w jego ocenie — nigdy nie powinny pełnić funkcji kierowniczych. — „Spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy nigdy nie powinni dostać szansy, możliwości kierowania innymi ludźmi” — podkreślił.

Prezenter zaznaczył jednocześnie, że część osób odpowiedzialnych za takie zachowania nie pracuje już w mediach ani nie zajmuje stanowisk menedżerskich. Jak dodał, z satysfakcją obserwuje konsekwencje, jakie ich spotykają. — „Zdradzę z radością, że szybko tracą kolejne stanowiska pracy i bardzo dobrze, bo ta karma do nich wraca. I zdradzę też, że tak ja, jak i bliscy mi ludzie, którzy doświadczyli tego samego od tych samych osób, zawsze się cieszymy, kiedy ta karma do nich wraca” — wyznał.

