Kontrowersyjny ruch TVN. Ksiądz w „The Traitors. Zdrajcy”

Wokół nowej edycji „The Traitors. Zdrajcy” już jest głośno. Wszystko przez jednego z uczestników, którego obecność w reality-show dla wielu widzów jest zaskoczeniem, a dla części wręcz przekroczeniem granic.

„The Traitors. Zdrajcy” i obsadowa decyzja TVN

W trzeciej edycji show uczestnicy trafią do Chateau de Bournel we Francji – tajemniczej pałacowej rezydencji otoczonej rozległymi lasami i malowniczymi wzgórzami. Na miejscu będą mieli tylko jedno zadanie: dotrwać do finału, a co za tym idzie – nie dać się zamordować w nocy ani wypędzić przy okrągłym stole.

W zamkowych murach spotkają się osoby z kompletnie różnych światów: studentka i wykładowca, policjantka i barman, DJ-ka i negocjator, zawodowy pokerzysta i strażak, a także ksiądz i striptizerka. To właśnie to ostatnie zestawienie wywołało największe emocje jeszcze przed startem emisji.

Udział duchownego w programie, którego istotą są manipulacja, blef i psychologiczna gra, dla wielu widzów okazał się kontrowersyjny. Część komentujących zastanawia się, czy taka formuła jest odpowiednim miejscem dla przedstawiciela Kościoła, inni z ciekawością obserwują, jak poradzi sobie w świecie strategii i ukrytych ról.

Ksiądz Rafał Główczyński w reality-show „Zdrajcy”

W „The Traitors. Zdrajcy” wystąpi ksiądz Rafał Główczyński, szerzej znany jako „Ksiądz z Osiedla”. Duchowny od lat jest aktywny w mediach społecznościowych i regularnie pojawia się w programach telewizyjnych, m.in. w roli komentatora i eksperta w śniadaniówkach. Jego medialna aktywność już wcześniej budziła skrajne opinie.

Główczyński konsekwentnie pokazuje Kościół w niestandardowej odsłonie, co dla jednych jest świeżym powiewem, a dla innych powodem do krytyki. Teraz do listy jego działań dołącza udział w jednym z najgłośniejszych reality-show ostatnich lat.

„Ksiądz z Osiedla” będzie „ewangelizował”

W 2024 r. duchowny otworzył w Warszawie klubokawiarnię „Cyrk Motyli” i wzbudził spore emocje. Lokal powstał bowiem w miejscu dawnej agencji towarzyskiej. Główczyński tłumaczył wówczas, że był to świadomy ruch i sygnał, że Kościół może być obecny tam, gdzie najmniej się go spodziewamy.

Jeszcze większe poruszenie wywołała jego obecność na platformie OnlyFans. Ksiądz publikował tam treści o charakterze duchowym, a środki z subskrypcji deklarował przeznaczać na cele społeczne i pomoc osobom wykluczonym. Po fali krytyki i sprzeciwu ze strony wiernych zdecydował się zakończyć działalność na platformie.

Udział księdza w „The Traitors. Zdrajcy” rodzi pytania o to, jak odnajdzie się w formacie opartym na manipulacji, strategii i wzajemnym demaskowaniu uczestników. Program wymaga jednoczesnej współpracy i nieufności, a gracze muszą bez skrupułów blefować, by dotrwać do finału i zawalczyć o nagrodę pieniężną.

Sam zainteresowany skomentował udział w programie w charakterystycznym dla siebie stylu. „CZEMU???? Bo mnie zaprosili. PO CO??? Żeby dotrzeć do tych, co nie chodzą do Kościoła, ale oglądają telewizję. CO KSIĄDZ TAM ROBIŁ??? Ewangelizował” – wytłumaczył w mediach społecznościowych.

„Genialny pomysł”, „Ale extra! Aż z chęcią obejrzę”, „Jak nigdy nie oglądałam tego programu, bo uważałam go za bezsensownego, tak teraz na pewno obejrzę. Powodzenia!” – dopingują go fani w komentarzach. Premiera trzeciego sezonu zaplanowana jest na 22 lutego. Odcinki będą emitowane w niedziele o godz. 19.45.

