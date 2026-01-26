TV Republika znów prosi o wpłaty. Sakiewicz mówi o „zmowie na rynku reklam”

Widzowie Telewizji Republika mają ostatnio okazję oglądać nowy spot, w którym proszeni są o finansowe wsparcie dla stacji Tomasza Sakiewicza. On sam chwali się stworzeniem nowego studia ze ścianą ekranów LED, zakupem kamer i robotów oraz zorganizowaniem koncertu sylwestrowego w Chełmie.

TV Republika znów prosi o datki. Sakiewicz tłumaczy

– To wszystko dzięki wam, naszym widzom. Razem tworzymy Dom Wolnego Słowa. Dom, który dziś znajduje się na celowniku obecnej władzy – mówił do oglądających jego stację osób. Wyjaśnił też, dlaczego datki od osób prywatnych są konieczne. – Zmowa na rynku reklam sprawia, że nie możemy w pełni realizować naszych celów. Dlatego potrzebujemy państwa regularnego wsparcia – podkreślał.

Prośba o pomoc była na tyle konkretna, że zawierała sugestię ustawienia stałego zlecenia z podpowiedziami, by zrobić to w swoim banku, na poczcie lub nawet u listonosza. – Robimy to dla państwa. I tylko z państwa pomocą będziemy mogli istnieć dalej – zapewniał Sakiewicz. Spot pojawia się ostatnio często w różnych programach Republiki, także w głównym serwisie informacyjnym „Dzisiaj”.

Wirtualne Media zwróciły też uwagę na mocno eksponowany kod QE, mający pomóc w dokonaniu szybkiego przelewu na konta telewizji. Portal zwrócił uwagę, że czasem ekran dzielony jest w taki sposób, że w jednym oknie wydać wyłącznie wspomniany kod. Na pasku z informacjami pojawia się z kolei numer konta bankowego Republiki.

TV Republika i opłata koncesyjna

W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Telewizja Republika zawnioskowała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o rozłożenie na raty opłaty koncesyjnej.

Jak ujawnił dwumiesięcznik „Press”, II rata wynosi 1,79 miliona złotych, do czego doliczyć należy jednak opłatę prolongacyjną (wnoszoną przez podatników) w wysokości 129 tysięcy PLN.

W komunikacie prasowym ze środy (21 stycznia) KRRiT przekazała, że decyzja ws. „zapadnie po dostarczeniu przez spółkę dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku”.

