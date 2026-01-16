„Taniec z gwiazdami” z gwiazdą z Netfliksa. Kim jest Gamou Fall?

Polsat ogłosił nazwisko kolejnego uczestnika „Tańca z gwiazdami” i zrobił to z rozmachem. Padło hasło „aktor znany z Netflixa”, pojawił się entuzjazm i medialna oprawa. Problem w tym, że część widzów zamiast ekscytacji reaguje krótko: „Ale właściwie kto to jest?”.

„Taniec z gwiazdami” i nowy as Polsatu

Już na początku marca rusza 31. edycja „Tańca z gwiazdami”, osiemnasta emitowana na antenie Polsatu. Stacja stopniowo ujawnia skład wiosennej odsłony programu, podgrzewając atmosferę wokół walki o Kryształową Kulę. W programie „Halo, tu Polsat” ogłoszono wcześniej udział Małgorzaty Potockiej oraz Mateusza Pawłowskiego. „Fakt” potwierdził także obecność Emilii Komarnickiej, Sebastiana Fabijańskiego, Izy Miko i Magdaleny Boczarskiej. Niedawno informowaliśmy o tym, że popularny dziennikarz Piotr Kędzierski typowany jest na „maskotkę” tego programu.

W piątkowym wydaniu śniadaniówki Polsatu do tej listy dołączyło kolejne nazwisko. Prowadzący Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny zaprezentowali widzom Gamou Falla jako nowego uczestnika show.

Gamou Fall w „Tańcu z gwiazdami”

16 stycznia Gamou Fall pojawił się na kanapie „Halo, tu Polsat”, gdzie nie ukrywał emocji związanych z debiutem na parkiecie. Mówił o ekscytacji, ale też o stresie i braku tanecznego doświadczenia.

— Modeling był częścią mojego życia przez długi czas, ale to się skończyło, poszedłem do szkoły i zacząłem karierę aktorską. Kocham sporty walki, to moja wieloletnia pasja. [...] Nigdy nie tańczyłem. Koordynacja jest czymś, co mi pomoże, bo w sporcie i tańcu jest kluczowa, muzyka w tańcu mi nie przeszkadza, więc wydaje mi się, że nie będzie katastrofy. Z rezerwą i pokorą podchodzę do tego — mówił na wizji.

Kim jest nowa gwiazda „TzG”?

„To jest hit”, „Super! Już wiem, na kogo będą szły moje SMS-y”, „Woooow! Ale news” – cieszą się internauci na oficjalnym profilu programu na Instagramie. Nie brakuje jednak i takich, którzy gwiazdora Polsatu widzą po raz pierwszy na oczy. „Kto to? Przybliżycie jakoś postać”, „Zdecydowanie, ja również widzę Pana pierwszy raz na oczy” – czytamy w komentarzach, zatem od razu spieszymy przybliżyć.

Gamou Fall ma 34 lata. Widzowie mogli zobaczyć go m.in. w filmie Patryka Vegi „Botoks”, gdzie zagrał kierowcę Ubera w Paryżu. W serialu „Dziewczyna i kosmonauta” zagrał członka zarządu, a w filmie „Teściowie 2” – masażystę Dawida. Największą rozpoznawalność przyniosła mu produkcja Netflixa „Zgon przed weselem”, w której wcielił się w postać Miłosza. Gdyby ktoś przeoczył te role, to mógł zobaczyć aktora także w walkach federacji FAME MMA. Gamou Fall działa także w modelingu. Pochodzenie nowego uczestnika show również budzi ciekawość. Aktor urodził się w Polsce w 1992 r. Jest synem Polki i Senegalczyka.

