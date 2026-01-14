Eurowizja 2026. TVP ogłosiła skład polskich preselekcji! Znamy też nazwiska w komisji

Emocje wokół Eurowizji 2026 wciąż nie opadają, a decyzje Telewizji Polskiej tylko dolały oliwy do ognia. Tegoroczny wybór reprezentanta odbywał się w cieniu protestów, a także poważnych problemów finansowych i organizacyjnych.

Eurowizja 2026 pod znakiem kontrowersji

Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się w Wiedniu, a półfinały i finał zaplanowano na 12, 14 i 16 maja. Tegoroczna edycja od początku wzbudzała wyjątkowo silne emocje, głównie za sprawą decyzji Europejskiej Unii Nadawców o dopuszczeniu Izraela do rywalizacji. Stanowisko EBU spotkało się z ostrą krytyką części fanów i nadawców publicznych, a kilka państw – Irlandia, Hiszpania, Islandia, Słowenia oraz Holandia – ostatecznie zrezygnowało z udziału w konkursie.

Telewizja Polska już wcześniej potwierdziła, że Polska nie wycofa się z Eurowizji. Ostateczne stanowisko nadawcy, ogłoszone 10 grudnia, również wywołało sprzeciw części środowiska artystycznego.

Polska w pierwszym półfinale. Kto powalczy o wyjazd do Wiednia?

Po tygodniach spekulacji TVP ujawniła listę artystów, którzy znaleźli się w stawce polskich preselekcji. Polska zaprezentuje się w pierwszym półfinale 12 maja, a o wyjazd do Wiednia powalczą:

Alicja – „Pray”

Anastazja – „Wild Child”

Basia Giewont – „Zimna woda”

Jeremi Sikorski – „Cienie przeszłości”

K arolina Szczurowska – „Nie bój się”

Ola Antoniak – „Don’t You Try”

Piotr Pręgowski – „Parawany tango”

Stasiek Kukulski – „This too shall pass”

W tym roku nadesłane zgłoszenia oceniała komisja w składzie:

Piotr Klatt – zastępca dyrektora ds. kreacji Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP, przewodniczący Komisji;

Damian Sikorski – muzyk, dziennikarz muzyczny Czwórki Polskiego Radia;

Karina Nicińska – dziennikarka RMF Maxx;

Kamil Kozbuch – zastępca dyrektora ds. komunikacji Biura Spraw Korporacyjnych TVP;

Konrad Szczęsny – Eurowizja.org, ekspert ds. historii i trendów Konkursu;

Małgorzata Kosturkiewicz – reżyserka telewizyjna;

Michał Hanczak – dziennikarz muzyczny i prezenter Radia Eska;

Piotr Krajewski – dziennikarz muzyczny Radia ZET, producent koncertów Sceny ZET;

Tomasz Lener – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska;

Tycjana Acquasanta – dziennikarka, podcasterka i DJ-ka;

Weronika Oszkiewicz – CEO & Music PR Manager, Loco Motion Agency.

Telewizja Polska poinformowała, że szczegóły dotyczące finału preselekcji oraz sposobu głosowania ogłosi w najbliższym czasie. Co najważniejsze, reprezentanta Polski wybiorą widzowie.

Bez koncertu i bez konferencji. Zabrakło pieniędzy?

Ogłoszenie listy preselekcyjnej odbyło się w tym roku w bardzo nietypowy sposób. TVP zrezygnowała z tradycyjnej konferencji prasowej, ograniczając się do publikacji informacji na swoich stronach internetowych. Jak się okazuje, to niejedyna zmiana w planach.

Zapowiadany wcześniej biletowany koncert preselekcyjny, który miał odbyć się w lutym, został odwołany, informuje „Pudelek”. Powodem mają być dziury w budżecie Telewizji Polskiej, która będąc w stanie likwidacji, musi wyjątkowo ostrożnie gospodarować środkami.

„Są problemy z budżetem. Telewizja Polska nie ma pewności, na co może sobie pozwolić. Pewne jest jedno: biletowany koncert na arenie nie dojdzie do skutku, bo koszt jego organizacji nie miałby szans się zwrócić. Wciąż nie wiadomo również, kiedy dokładnie zostanie wyłoniony reprezentant. Początkowo mówiło się o połowie lutego, jednak ten termin wyraźnie się oddala” – przekazał informator „Pudelka”.

