435 tysięcy widzów „Królowej miłości” w TVP1! Polacy masowo włączyli telewizory

W poniedziałek 12 stycznia o godzinie 20:30 na antenie TVP 1 wyemitowany został spektakl „Królowa miłości”. To pierwsza w tym roku premiera Telewizji Polskiej.

Polacy masowo włączyli telewizory. O czym jest „Królowa miłości”?

„Królowa miłości” należy do cyklu Nowa Dramaturgia Polska, którego zadaniem jest promocja młodych osób piszących dla teatru oraz najnowszych tekstów dramatycznych. Spektakl Teatru Telewizji to współczesny moralitet i wiwisekcja rodzinnych relacji. Opowieść o ślepej miłości matki do syna-mordercy i miłości córki do matki, która wypiera zbrodnię syna. Historia o lojalności, winie i moralnej odwadze – i o rozliczeniu z życiem w obliczu nadciągającej śmierci. Czy milczenie w obliczu zła to też forma winy? Co tracimy, gdy udajemy, że nic się nie stało? I czy miłość, która wszystko wybacza, powinna też wszystko przemilczeć?

Obsadę spektaklu stworzyły: Dominika Bednarczyk, Izabella Dudziak, Anna Dymna oraz Aleksandra Konieczna.

Jak podała dziś Telewizja Polska, nowa produkcja przyciągnęła przed telewizory aż 435 tysięcy widzów. Wynik ten przebijają tylko trzy z zeszłorocznych produkcji – 5. „Związek otwarty”, 4. „Curriculum Vitae”, 3. „Miamujom Mie Hanka”, 2. „Księgi sprośności” i 1. „Wizyta starszej pani” (prawie 584 tys. widzów).

Czytaj też:

Głośna „Norymberga” trafia do sieci! Ekskluzywnie, na jedną platformęCzytaj też:

Spektakularny sukces „Zabić Miss”! Serial HBO Max wpadł do światowej czołówki