Widzowie oburzeni zachowaniem uczestniczki „The Voice of Poland”. „Żenada”

W sobotni wieczór 14 września na antenie TVP wyemitowano kolejny odcinek nowego sezonu „The Voice of Poland”. Już na początku programu nie zabrakło wielkich emocji, a wszystko przez występ pewnej uczestniczki. Jej zachowanie wobec Kuby Badacha niezwykle poruszyło i rozczarowało widzów.

Niegrzeczne zachowanie uczestniczki „The Voice of Poland”

W tym sezonie w jury „The Voice of Poland” zasiadają nie tylko Tomson i Baron oraz Lanberry, ale także Michał Szpak i Kuba Badach, którzy nierzadko wchodzą ze sobą w dyskusję. W najnowszym odcinku wokaliści chcieli nawet zasilić swoje drużyny w programie tę samą wokalistką. Finalnie nie zaprezentowała się ona ze zbyt dobrej strony.

Otóż już na początku odcinka na scenie pojawiła się 20-letnia Sonia, która wykonała utwór Sanah. Jej talent spodobał się trenerom i wszyscy się odwrócili, oferując jej miejsca w swoich drużynach. Przy okazji mąż Aleksandry Kwaśniewskiej podzielił się z młodą wokalistką różnymi radami, jednak 20-latka nie była zainteresowana wysłuchaniem artysty, popisywała się i w pewnym momencie wybuchła śmiechem.

– Ale Kuba mówi ładne, mądre rzeczy. Nie można tak — skomentował wtedy przejęty Maciej Musiał.

Zarówno uczestniczka, która ignorowała krytykę Badacha, jak i pozostali trenerzy, którzy przerywali mu żartami, sprawili, że widzowie nie kryli niezadowolenia w komentarzach. W mediach społecznościowych pisali: „Zero kultury”, „Totalnie zadufana w sobie”, „Nie zachowała się w porządku”, „Mądrzejsza od trenerów, kiepsko wyszło”, „Wykonanie piosenki super a później podczas wypowiedzi i jej zachowania niestety czar prysł”, „Uwagi pana Kuby Badacha są dużo bardziej atrakcyjne od przepychanek słownych, które są aż do bólu wciskane w program”, „Masakra zachowanie, niekulturalne. Niestosowane, dziecinne, bez pokory. Bardzo pewne siebie w negatywnym tego słowa znaczeniu, ŻENADA”, „Bardzo słabe zachowanie w stosunku do Kuby Badacha. Zero pokory i kultury”.

