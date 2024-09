Danuta Holecka ma problemy w pracy. „Miała być najważniejsza”

Jeszcze rok temu Danuta Holecka była gwiazdą głównego programu informacyjnego Telewizji Polskiej, jednak po zmianie władzy u publicznego nadawcy, zdecydowała się przejść do konkurencji. Od kilku miesięcy dziennikarka jest jedną z twarzy Telewizji Republika, gdzie pełni funkcję gospodyni „Dzisiaj'. Teraz okazuje się, że nie wszystko jej odpowiada.

Danuta Holecka nie lubi Edyty Lewandowskiej?

Telewizja Republika nie przestaje zatrudniać byłych pracowników TVP. W szeregach stacji zatrudnienie znalazły już takie osoby, jak np. Miłosz Kłeczek, Rafał Patyra, Michał Rachoń, Anna Popek, a także Danuta Holecka, która została prowadzącą głównego programu informacyjnego stacji. W formacie oprócz niej pojawiał się jedynie Jacek Sobala. Kilka dni temu dołączyła do nich kolejna osoba.

Otóż w „Dzisiaj” pojawiła się znana z czasów „Wiadomości” TVP1 Edyta Lewandowska. Choć dyrektor programowy stacji jest tym faktem zachwycony, podobno nie wszyscy podzielają jego entuzjazm. „Plotek” właśnie podał, że obiekcje co do zatrudnienia nowej osoby ma właśnie Danuta Holecka. Dlaczego? Otóż ma w dziennikarce widzieć zagrożenie.

– Nie jest tajemnicą, że Danusia lubi grać na siebie. A teraz będzie musiała dzielić program z inną byłą gwiazdą TVP. W TVP ją tolerowała, bo tam było kilku prowadzących. Tu miała być najważniejsza. Poza tym Lewandowska ma dostać jeszcze jakiś autorski program, więc będzie trochę odciągała uwagę widzów od Holeckiej. Da się wyczuć, że, delikatnie mówiąc, nie pała wielką sympatią do Edyty Lewandowskiej – zaczął informator „Plotka”.

– Jest do niej bardzo zdystansowana. Jak kogoś bardzo lubi, to o nim mówi jak ciocia o swoim ulubionym kuzynie. A w tym przypadku... wieje chłodem. Wszyscy się zastanawiają teraz, jak to się dalej potoczy. Na razie Danusia wyczuwa teren i czeka na rozwój sytuacji – kontynuowała osoba związana z TV Republika.

Co więcej, informator dodał, że „kolejna osoba w programie to mniej pracy dla Holeckiej. A jej bardzo zależy na jak najczęstszym prowadzeniu programu”. Myślicie, że będzie dało się wyczuć ich rywalizację?

