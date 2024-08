Zapowiedź „Koła Fortuny” z nowymi prowadzącymi rozwścieczyła widzów. „Boże, co to ma być?!”

Program „Koło Fortuny” ma bardzo długą historię. Zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej już w 1992 roku i na początku prowadził go Wojciech Pijanowski, potem na krótko pałeczkę przejęli między innymi Jerzy Bończak, Andrzej Kopiczyński, Paweł Wawrzecki, Stanisław Mikulski czy Krzysztof Tyniec.

W 2017 roku „Koło Fortuny” zaczął prowadzić Rafał Brzozowski, a jego asystentką była Izabella Krzan. W 2019 roku w roli gospodarza show pojawił się z kolei Norbi. Po zmianach w TVP w grudniu 2023 roku, doszło do kolejnych roszad wśród prowadzących popularny program. Tak właśnie stanowiska przejęli od Norbiego i Krzan nowi gospodarze hitu – Agnieszka Dziekan i Błażej Stencel.

Zapowiedź nowego „Koła Fortuny” oburzyła widzów. Nie przebierają w słowach

We wtorek 20 sierpnia Telewizja Polska pokazała w sieci pierwszą zapowiedź nadchodzącego sezonu „Koła Fortuny”. Stencel i Dziekan przekonują w nim, że nie mają zamiaru „wymyślać koła na nowo”. To jednak nie przekonało oddanych widzów programu, których zmiany tylko niepokoją, czego wyraz dali w sekcji komentarzy.

„Nie, dziękuję”; „Każdy program musicie spie******”; „Oj, co oni wyrabiają. Polsko, co się z Tobą dzieje”; „Szambo dalej się rozlewa”; „Było dobrze, to trzeba zniszczyć”; „Niech się wypchają następny program straci oglądalność”; „Następny program pogrążony”; „Nie da się tego oglądać, tragedia”; „Znów odwalają, rzygać się chce”; „Boże, co to ma być?! Na siłę chcą być lepsi. Ten się kiwa, tańczy i miny beznadzieja. Nie pasują do tego programu”; „Po co te ciągłe zmiany!?!?” – tego typu wpisy można znaleźć pod wideo.

Nowe odcinki „Koła Fortuny”, według zapowiedzi Telewizji Polskiej, będą nadawane na TVP2 od 2 września, od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00.

