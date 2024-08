Prezenter dostał ataku paniki podczas programu na żywo. „To się dzieje”

Statystyki pokazują, że w dzisiejszych czasach ataki paniki obok depresji należą do najczęściej występujących zaburzeń emocjonalnych. Według badań, dotykają one około 9 proc. społeczeństwa. Choć występują dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn, to ostatnio na wizji musiał się z tym borykać znany prezenter. Jego zachowanie zaskoczyło widzów.

Atak paniki na antenie

Bardzo silne, nieuzasadnione lęki, którym często towarzyszy uczucie duszności, łomotanie serca, zimny pot, ból głowy lub brzucha, a także zawroty głowy, bardzo utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dla osób, które przeżywają ataki paniki, są one tak dużym szokiem, że chociaż trwają krótko, mogą wywołać nieustającą obawę i strach przed nawrotem. Przez to, że pojawiają się nagle i bez żadnego wyraźnego powodu, nie sposób ich przewidzieć. Przekonał się niedawno o tym znany dziennikarz.

Nate Bynes jest popularnym w Australii prezenter pogody. Od dłuższego czasu prowadzi prognozę pogody dla stacji ABC News w jednym z programów śniadaniowych. Mimo doświadczenia, nie ukrywa, że praca przed kamerą nadal bywa dla niego trudna i stresująca. Mężczyzna doznaje bowiem ataków paniki. O swoich problemach opowiedział publicznie już w 2022 roku – wtedy na stronie jego pracodawcy pojawił się tekst, w którym opisał ataki paniki, które mu towarzyszą. Ujawnił, że w napływie większego stresu zaczyna odczuwać zawroty głowy, duszności i kołatanie serca.

„To jest przerażające i całkowicie odmieniło moje postrzeganie zdrowia psychicznego” – opisał swoją przypadłość Nate Bynes.

Wiadomo, że prezenter szukał pomocy u specjalisty, lecz nadal zdarzają mu się ataki – wie już jednak, jak ma sobie z nimi radzić. Zaprezentował to w jednym z najnowszych wydań programu "News Breakfast". Otóż widzowie widzieli go wówczas, jak stal przed kamerą, gotowy, by przedstawiać prognozę pogody. Nagle Nate Bynes zaczął nerwowo się poruszać i pocierać ręce. Wówczas momentalnie przekazał głos swojej koleżance, gdyż wiedział, co za moment nadejdzie.

– Potrzebuję chwili przerwy. Niektórzy z was mogą wiedzieć, że od czasu do czasu doświadczam ataków paniki i właściwie to się dzieje w tym momencie – powiedział Bynes i przekazał głos koleżance z programu.

