Wielki QUIZ wiedzy z legendarnego „Znachora”. Wynik 10/15 będzie sukcesem!

„Znachor” to jedna z tych opowieści, które na trwałe wpisały się w kanon polskiej kultury. Powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, wydana po raz pierwszy w 1937 roku, szybko zyskała popularność, stając się inspiracją dla kolejnych adaptacji filmowych i teatralnych. To historia, która wzrusza, skłania do refleksji, a jednocześnie zachwyca bogactwem postaci i głębią przekazu. Zarówno książka, jak i jej ekranizacje, ukazują ludzkie dramaty, wielką miłość oraz niesprawiedliwość losu, która potrafi zniszczyć życie, ale też niespodziewanie przywrócić nadzieję.

Głównym bohaterem „Znachora” jest profesor Rafał Wilczur, wybitny lekarz, którego życie diametralnie się zmienia po tragicznym wypadku. Po utracie pamięci, przez wiele lat żyje jako prosty znachor, pomagając ludziom dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom medycznym, nieświadomy swojej prawdziwej tożsamości. Jego losy splatają się z dramatyczną historią ukochanej córki, której przez długi czas nie rozpoznaje. To opowieść o ludziach, którzy mimo trudności, nie tracą nadziei i wiary w lepsze jutro.

Wielki QUIZ wiedzy o „Znachorze”. Ile pamiętacie z tego kultowego klasyka?

Dla wielu „Znachor” to więcej niż tylko historia opowiedziana na kartach powieści czy na ekranie. To przypomnienie o sile ludzkiego ducha, który mimo przeciwności, potrafi przetrwać najtrudniejsze chwile i odnaleźć sens życia.

