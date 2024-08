Dziś w telewizji obejrzymy „Kevina”! Ale widzowie mogą się zdziwić

Spotkania z Kevinem to świąteczna tradycja i wydaje się, że szczególnie Polacy nie wyobrażają sobie Bożego Narodzenia bez choćby zerknięcia w kierunku telewizora na małego bohatera słynnej serii. Tymczasem w czwartek, 15 sierpnia, stacja Polsat wyemituje dalsze przygody legendarnej postaci. Nie jest to jednak ten bohater, do którego jesteśmy przyzwyczajeni...

Film „Kevin sam w domu” powstał w 1990 roku i został nakręcony przez Chrisa Columbusa. Na fali ogromnej popularności tej produkcji, od razu nakręcona została kontynuacja tej opowieści czyli „Kevin sam w Nowym Jorku”. Film odniósł także spektakularny sukces.

Na tych dwóch produkcjach Columbus zakończył swoją przygodę z Kevinem, a swoich sił w stworzeniu filmu z serii „Sam w domu”, zaczęli próbować inni reżyserzy. W sumie powstały jeszcze cztery takie produkcje – „Alex – sam w domu” (1997), „Kevin sam w domu 4” (2002), „Finn sam w domu: Świąteczny skok” (2012) i „Nareszcie sam w domu” (2021).

O czym jest „Kevin sam w domu 4”? To piszą Polacy o filmie

Niestety w każdej części po „Kevin sam w Nowym Jorku”, w filmach mamy do czynienia też z zupełnie inną obsadą. O ile trzecia produkcja z serii miała jeszcze swoją premierę kinową (co przełożyło się na masę druzgocących recenzji), czwarta część, reżyserowana przez Roda Daniela, debiutowała już tylko w telewizji na antenie ABC Network. Fabuła opiera się na kontynuacji życia rodziny McCallisterów jednak ze zmienioną obsadą aktorów.

„Rodzice Kevina McCallistera rozstali się. Teraz Kevin mieszka z mamą, ale postanawia święta Bożego Narodzenia spędzić z ojcem, w rezydencji jego bogatej dziewczyny Natalie. W tym czasie włamywacz Marv Merchant, znany z poprzednich części filmu, postanawia z nowym partnerem napaść na dom Natalie” – czytamy w opisie produkcji „Kevin sam w domu 4”

Film, który proponuje nam do obejrzenia w czwartek 15 sierpnia Polsat, został przed laty bardzo krytycznie odebrany przez widzów. Oburzeni poziomem produkcji byli także fani Kevina w Polsce. Na Filmwebie czwarta część serii ma ocenę 3,3/10, a w sekcji komentarzy przeczytać można: „To jest hańba dla Kevina”; „Jedno wielkie bagno”; „Żenada, mało śmieszna, aktor, grający Kevina, w ogóle nie pasuje do tej roli”; „Ta część nie ma nic wspólnego z Kevinem”; „Śmiałem się z beznadziejności”; „To jakieś nieporozumienie”.

Jeżeli sami chcecie obejrzeć film, „Kevin sam w domu 4” na Polsacie już dziś, w czwartek 15 sierpnia, o godzinie 14:30.

