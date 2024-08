Nowe informacje nt. Tadeusza Sznuka. „Jeden z dziesięciu” znika z TVP1

Teleturniej „Jeden z dziesięciu” jest emitowany na antenie Telewizji Polskiej już od ponad 30 lat. Od samego początku jego prowadzącym jest Tadeusz Sznuk. Mimo upływu czasu, prezenter zapewniał w wywiadach, że jeszcze nie wybiera się na emeryturę. Teraz okazało się, że w emisji jego programu zajdą pewne zmiany.

„1 z 10” znika z TVP1

„Jeden z dziesięciu” ma grupę wiernych fanów. Polski teleturniej emitowany jest już od 3 czerwca 1994 roku i od tamtej pory gromadzi przed telewizorami całe rodziny, które wraz z uczestnikami lubią sprawdzać swoją wiedzę. W ostatnich miesiącach o programie zrobiło się szczególnie głośno, przez wzgląd na spektakularny wynik jednego z uczestników, Artura Baranowskiego, który ustanowił rekord, odpowiadając w rundzie finałowej na niemal wszystkie pytania i zdobywając 803 punkty.

Kiedy w mediach publicznych zaczęły się zmiany, wiele widzów obawiało się o przyszłość owego programu. Wówczas „Fakt” skontaktował się z Tadeuszem Sznukiem, który wyjawił, że nowe odcinki są cały czas realizowane. – My już mamy nagrania na odcinki następne, premierowe. (...) I nikt nam nie mówił, że coś ma się zmienić. Na razie jest bez zmian – informował.

Teraz okazuje się, że fani teleturnieju muszą się jednak przygotować na pewną zmianę. Otóż – jak podają „Wirtualne Media” – w nowej ramówce Telewizji Polskiej program „Jeden z dziesięciu”, który od 2018 roku emitowany był w TVP 1, powróci do TVP 2. W jego miejsce natomiast z „Dwójki” do „Jedynki” przeniesie się hiszpański serial „Akacjowa 38”. To oznacza, że od 2 września teleturniej „Jeden z dziesięciu” będzie emitowany o niezmienionej porze, czyli o 18:50, ale na TVP 2. Poza inną stacją nic więcej nie ulega zmianie, zatem fani programu muszą pamiętać o przełączeniu kanału.

