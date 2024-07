TVP zaskakuje nowym programem! Wezmą w nim udział emigranci

Z tygodnia na tydzień w mediach pojawiają się kolejne informacje odnośnie nowości programowych różnych stacji telewizyjnych. Choć wydaje się, że najwięcej świeżych propozycji już niebawem przedstawi widzom Polsat, również TVN i TVP nie chcą pozostać w tyle. Teraz media obiegła informacja, że publiczny nadawca już zaczyna realizację nowego show. Może wywoływać ono sporo emocji.

Nowy program randkowy w TVP

W ostatnich latach sporą popularnością w telewizji cieszą się programy randkowe. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu była jedynie „Randka w ciemno”, teraz natomiast praktycznie każda większa stacja telewizyjna ma produkcję tego typu, która zazwyczaj gromadzi przed ekranami sporą liczbę widzów. W Polsacie jest „Love Island. Wyspa miłości”, TVN emituje prowadzony przez Klaudię El Dursi „Hotel Paradise” i niebawem pokaże „B&B Love”, natomiast w TVP widzów przyciąga „Rolnik szuka żony” i „Senatorium miłości”. Teraz publiczny nadawca zapowiedział jednak, że pokaże kolejne show.

Otóż program będzie się nazywał „Origins Of Love. Polak szuka żony” i według doniesień TVP, skierowany będzie do Polaków mieszkających na co dzień poza granicami naszego kraju, a konkretnie w USA. Niedawno ruszyły castingi do tego formatu, tym samym każdy, kto żyje w Stanach Zjednoczonych i chciałby, aby jego miłość pochodziła z ojczyzny, może zgłosić się do nowej produkcji Telewizji Polskiej.

„W programie biorą udział single i singielki o polskich korzeniach, którzy mieszkają w USA, ale chcą, aby ich partner/ka pochodził/a z Polski” – podano w opisie castingu do produkcji.

Choć jeszcze nie wiadomo, kiedy nastąpi oficjalna premiera programu, aktualne rozpoczęcie castingów może sugerować, że format pojawi się na antenie najwcześniej późną jesienią, bądź wiosną 2025. Co więcej, podobno jego prowadzącym zostanie Kacper Kuszewski – według spostrzegawczych internautów w spocie zapowiadającym „Origins Of Love. Polak szuka żony” można bowiem usłyszeć jego głos.

Czytaj też:

Głodowe wynagrodzenie na planie show TVP. „Dostałam kopa w tyłek”Czytaj też:

TVP ogłosiła nowych prowadzących „Koła fortuny”. W komentarzach burza