TVP ogłosiła nowych prowadzących „Koła fortuny”. W komentarzach burza

Po tym, jak w grudniu zeszłego roku zmieniła się władza w TVP i zaczęto wymieniać składy redakcji programów publicystycznych, jak i rozrywkowych, wiadomo było, że Norbi z Izabellą Krzan znikną z „Koła fortuny”. Od tamtej pory mijały jednak miesiące, a publiczny nadawca nie ogłaszał, kto ma się zamiast nich pojawić w teleturnieju. Teraz w końcu ta informacja ujrzała światło dzienne.

Nowi prowadzący „Koła fortuny”

„Koło fortuny” w TVP jest emitowane niemal od 30 lat. Po raz pierwszy pojawiło się na antenie w 1992 roku i według niektórych źródeł to pierwszy polski teleturniej zrealizowany na zagranicznej licencji. W poprzednich latach gospodarzami tego programu byli m.in. Jerzy Bończak, Andrzej Kopiczyński, Paweł Wawrzecki, Stanisław Mikulski i Krzysztof Tyniec. Z kolei w odsłonie show rozpoczętej w 2017 roku pojawili się Izabella Krzan oraz Rafał Brzozowski, który następnie został zastąpiony przez Norbiego.

Od początku tego roku wiadomo było, że ten duet się zmieni, dopiero teraz ujawniono jednak na kogo. Otóż jak przekazano za pomocą mediów społecznościowych, szefowie Telewizji Polskiej zdecydowali się na zupełnie świeży skład prowadzących „Koła fortuny”. W odcinkach emitowanych od 2 września br. będą to Agnieszka Dziekan oraz Błażej Stencel.

Choć stacja postawiła na twarze, które do tej pory nie były dobrze znane widzom, nie znaczy to, że nie mają one doświadczenia. Agnieszka Dziekan rozpoczęła pracę w TVP w 2017 roku, dzięki wygranemu castingowi do roli pogodynki w „Dzień dobry Polsko”. Następnie pełniła tę samą funkcję w „Pytaniu na śniadanie”. Prowadzi też podcast „Studnia Bez Dna”. Błażej Stencel z kolei to aktor, który do tej pory rozwijał karierę w teatrze. Pojawił się też raz jako gość w „Pytaniu na śniadanie”.

Zdania internautów są w tym temacie mocno podzielone. Niektórzy kibicują nowemu duetowi i piszą: „Bardzo dobrze, chętnie zobaczę nowe twarze w Telewizji Polskiej! Jedynie Pani Krzan będzie brakować, ale z tego co wiadomo daje radę w internetowych mediach”, „Trzymam kciuki. Będę oglądać” oraz „Brawo”. Inni z kolei nie szczędzą gorzkich słów i komentują: „Nikt już nie będzie tego oglądał”, „Porażka. Co Norbi był winny? Przecież On nie był winny tamtej władzy”, „Gdzie poprzedni prowadzący? Państwo represyjne” czy „Powinni prowadzić Norbi i Iza Krzan”.

instagramCzytaj też:

TVP zostanie ukarana za program z parami LGBT? KRRiT podjęła decyzjęCzytaj też:

Tomasz Kammel szczerze o zwolnieniu z TVP. „Kontrakt został rozwiązany podstępnie”