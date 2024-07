Danuta Holecka wróciła na antenę TV Republika po śmierci syna

Jedna z największych gwiazd Telewizji Republika niedawno pochowała swojego 31-letniego syna. Choć od odejścia Juliana nie minęło dużo czasu, Danuta Holecka już powróciła do pracy. Dziennikarka poprowadziła wieczorny program.

Danuta Holecka w żałobie wróciła do pracy

We wtorek 16 lipca br. media obiegła informacja o śmierci syna Danuty Holeckiej, którego pogrzeb odbył się zaledwie dzień wcześniej. Wiadomo, że 31-latek od pewnego czasu chorował. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z „Faktem” przekazał, że: „Nie były wykonywane badania specjalistyczne w postaci sekcji. Uznaliśmy, że dotychczasowe leczenie zmarłego wskazywało na zgon z przyczyn naturalnych”.

Julian pracował jako lekarz i niebawem miał obchodzić ze swoją żoną 5-tą rocznicę ślubu. Niestety jej nie doczekał i zmarł 9 lipca br. W związku z tym, ostatni raz przed tragicznymi wydarzeniami Danuta Holecka była obecna na wizji 8 lipca. Później zrobiła sobie przerwę od pracy, w czym wspierali są koledzy ze stacji. – Proszę państwa, prawda jest taka, że niby robimy ten dziennik, ale myślami, podobnie jak państwo, jesteśmy z tobą Danusiu – mówił na wizji kilka dni temu Jacek Sobala.

– Czekamy i liczymy, że Danusia wróci do nas jak najszybciej. Jest na to szansa. Myślę, że szybko z nami będzie. Presji nie ma. Ma od nas 100 proc. wsparcia – dodawał Tomasz Sakiewicz w rozmowie z „Plotkiem”.

Słowa właściciela stacji okazały się prawdziwe, gdyż prezenterka niezwykle szybko wróciła do pracy. Otóż Danuta Holecka już w poniedziałkowy wieczór 22 lipca poprowadziła główny serwis informacyjny TV Republika, pt. „Dzisiaj”. To, co momentalnie zwróciło uwagę widzów, to wygląd gospodyni programu – ze względu na żałobę zdecydowała się bowiem na czarną stylizację.

Pod postem na Instagramie, w którym pokazano fragment programu, pojawiły się słowa wsparcia od widzów. Jedna z fanek napisała: „Dobrze Panią widzieć Pani Danusiu... Brakowało Pani. Modlitwą jesteśmy z Pani rodziną”.

