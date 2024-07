Uczestniczka „Kuchennych rewolucji” ujawniła, jaka naprawdę jest Magda Gessler. „Bezczelna”

„Kuchenne rewolucje” są emitowane na antenie TVN już od 2010 roku. Od tamtej pory miliony Polaków pokochały gospodynię programu, która w odcinkach niejednokrotnie zaskakuje ognistym temperamentem. Czy taka jest też prywatnie? O tym opowiedziała kobieta, która była jedną z bohaterem telewizyjnego hitu.

Jaka jest Magda Gessler?

Magda Gessler prowadzi „Kuchenne rewolucje” już od 28. sezonów. Mimo wielu lat emisji, format się nie wyczerpuje, gdyż w każdym odcinku są inni bohaterowie i lokale. A jak wygląda realizacja tej produkcji „od środka”? Sekrety formatu zdradziła Karolina Dąbrowska. Dziewczyna niegdyś pracowała w „Le Papillon Noir” w Katowicach, w których odbyły się nieudane rewolucje. W filmiku opublikowanym na YouTube ujawniła m.in. to, że nad show pracuje spora grupa ludzi.

– Tam jest ok. 20 osób. Jest projektant wnętrz, jest dwóch psychologów, którzy na początku szukają, kto ma z czym problem, żeby zbudować na czymś historię tej restauracji. To nie jest tak, że tam jest reżyseria jakaś, że coś tam czytamy z kartki... Ale oni sobie tworzą w głowie, jeżeli widzą grupkę ludzi, co mogą z tego zrobić, jakie show pokazać – wyznała kelnerka.

Następnie dziewczyna opowiedziała o tym, jak na planie zachowywała się Magda Gessler. – Jak weszła, to była niemiła. Taka bezczelna troszkę. Od razu zbudowałam sobie opinię o niej: „Jaka beznadziejna osoba”. Powiedziała mi np., że dałam jej za ciepłą colę. Takie dźganie, by wszystkich rozjuszyć. Reżyser powiedział jej: „Dobra czekajcie, teraz zmiana kamery i rzuć te talerze na podłogę”. No i było tak. Włączyli kamerę i ona, że „to jest okropne” i rzuciła wszystkie talerze, które się potłukły, na ziemię – wspominała Karolina, jednocześnie dodając, że choć program nie ma typowego scenariusza, to Gessler odgrywa różne role.

– Ona w programie gra swoją rolę. Jeżeli chodzi o „Kuchenne rewolucje”, była bardzo niemiła wtedy, kiedy miała być niemiła. Była bardzo miła wtedy, kiedy trzeba było być bardzo miłym. Wymieniłyśmy kilka zdań bez kamer i wydawała się otwartą, życzliwą osobą. Magda Gessler uważam, że jest aktorką, która gra w tym programie – dodała Dąbrowska.

