TVP wyemitowała na antenie przeprosiny. Chodzi o sprawę z udziałem Magdaleny Ogórek

Od kiedy w grudniu zeszłego roku w Telewizji Polskiej zmieniły się władze, stacja zaczęła całkiem inaczej funkcjonować. Wymieniono składy redakcji – zarówno tych publicystycznych, jak i rozrywkowych – a na antenie pojawiły się nowe formaty. Jednym z nich jest m.in. program „19.30”, który pojawił się zamiast „Wiadomości”. Teraz przed jego emisją wyemitowano ważne przeprosiny.

Przeprosiny na antenie TVP

W czwartkowy wieczór 18 lipca br. przed głównym wydaniem programu informacyjnego pt. „19.30” pojawiła się plansza z przeprosinami dla aktywisty Karola Grabskiego. Wszystko przez wzgląd na materiał, który „Wiadomości” pokazały w lutym 2019 roku.

Wówczas kilkanaście godzin po proteście przed siedzibą telewizji publicznej ludzie otoczyli samochód Magdaleny Ogórek i nie pozwolili jej wyjechać z parkingu. W jej kierunku krzyczeli: „Wstyd i hańba!”, „Sprzedajna kłamczucha!”, „Zatrudnijcie dziennikarzy!”, równocześnie oklejając auto prezenterki naklejkami z napisem „TVoja Wina”. Policjanci, którzy byli na miejscu, odciągnęli protestujących na bok, umożliwiając dziennikarce wyjazd. Wiadomo, że owa sprawa w sądzie zakończyła się uniewinnieniem.

W „Wiadomościach” ta sytuacja została przedstawiona w taki sposób, jakby Magdalena Ogórek została zaatakowana przez „szalony i głośny tłum”. Owy materiał uzupełniły portrety 10 osób, w tym Karola Grabskiego (i dwóch ludzi, których nie było na miejscu). Realizatorzy dołączyli do tego ujęcia po zamachach terrorystycznych, przejmującą muzykę, nawiązania do fundamentalistów z Hamasu, a także wątek zabójcy działacza PiS, Marka Rosiaka. Przez to grupa zaatakowanych obywateli pozwała Telewizję Polską, żądając od nadawcy przeprosin m.in. w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP. Teraz sprawa w końcu znalazła swój finał.

„Telewizja Polska SA wyraża szczere ubolewanie z powodu naruszenia dóbr osobistych Pana Karola Grabskiego w postaci podania danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz przeprasza Pana Karola Grabskiego za naruszenie jego dobrego imienia, oraz godności osobistej w wyniku publikacji w dniach 4 lutego 2019 r. w głównych, ogólnopolskich wydaniach Wiadomości TVP, materiałów opatrzonych wizerunkiem Pana Karola Grabskiego, w których nieprawdziwie wskazano, że Pan Karol Grabski wraz z grupą osób zaatakował Panią Magdalenę Ogórek podczas protestu w dniu 2 lutego 2019 r. przy ul. Jasnej w Warszawie. Telewizja Polska S.A” – można było przeczytać na planszy wyświetlonej przed wydaniem „19.30”.

