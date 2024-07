TV Republika uzyskała miliony złotych od widzów. W nowym spocie apeluje o dalsze wpłaty

Po tym, jak w grudniu zeszłego roku wprowadzono znaczne zmiany w TVP, coraz większą popularność zaczęła zdobywać Telewizja Republika. Wiadomo, że diametralnie wzrosła liczba ich widzów, w związku z czym stacja Tomasza Sakiewicza zaczęła zachęcać widzów do wpłat na jej konto. Na antenie pokazywano specjalny spot, a w marcu uruchomiono specjalny serwis internetowy, poprzez który można dokonywać wpłat.

Te starania przyniosły wyniki, bo TV Republika podała, że od 19 grudnia do 20 maja otrzymała dokładnie 51 340 wpłat od darczyńców, a ich łączna kwota to 6,47 mln złotych. Równocześnie stacja uzyskała 2,01 mln zł wpłat od podmiotów powiązanych z nią właścicielsko. To jednak nie wszystko, bowiem teraz telewizja opublikowała nowy spot, w którym czołowi dziennikarze proszą o dalsze wsparcie.

Nowy spot Telewizji Republika

Kilka dni temu TV Republika opublikowała nowy spot, w którym czołowi dziennikarze stacji dziękują widzom za dotychczasowe wsparcie, m.in. w staraniach o koncesję naziemną, i zachęcają do dalszych wpłat. W wideo pojawiły się m.in. Anna Popek, Emilia Pobłocki, Magdalena Bałkowiec i Danuta Holecka.

Miłosz Kłeczek w materiale dodał: „Wygraliśmy pierwszą bitwę, ale wojna o niezależność mediów w Polsce trwa”, natomiast Jarosław Olechowski zapowiedział, że TV Republika chce być największą stacją informacyjną w Polsce. – Teraz szczególnie potrzebujemy państwa wsparcia – stwierdził Rafał Patyra.

– Mamy wyjątkową szansę, widzowie i dziennikarze, rozbić chory układ medialny, który od lat rządzi Polską – powiedziała Katarzyna Gójska.

Michał Rachoń zaapelował: „Zróbmy to razem”, a szef stacji Tomasz Sakiewicz podsumował całość stwierdzeniem: „Włącz prawdę”. Następnie w spocie pojawia się plansza z numerami rachunków bankowych, na które może wpłacać dla Telewizji Republika pieniądze z Polski i z zagranicy, a równocześnie lektor podkreśla, że stacja jest rozwijana „mimo szykan ze strony władzy”.

