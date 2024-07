Ujawniono jury „Must be the music”. „Ciężko było się dogadać”

Telewizja Polsat szykuje niezwykle rozbudowaną jesienną ramówkę. Wiadomo, że na antenie stacji ma zadebiutować m.in. śniadaniówka i program z udziałem żołnierzy, hitowe show „Twoja twarz brzmi znajomo” zostanie odświeżone, natomiast „Must be the music” powróci po wielu latach przerwy. Teraz ujawniono, kto może zastąpić poprzednich członków jury.

Jury nowego „Must be the music”

Program „Must be the music. Tylko muzyka” był emitowany na antenie Polsatu od 5 marca 2011 roku do 8 maja 2016 roku, przyciągając przed telewizory sporą widownię. Przez 11 edycji za jurorskim stole zasiadała Elżbieta Zapendowska, Kora (która w 2018 roku zmarła), a także Adam Sztaba.

Kiedy w mediach pojawiła się informacja o wznowieniu formatu, „Plotek” postanowił skontaktować się z byłą jurorką show, krytyczką muzyczną Elżbietą Zapendowską. 76-latka wówczas w trakcie rozmowy wyznała, że nie znajdzie się w jury odświeżonego programu Polsatu. – Myślę sobie, że ten program nie jest już nie dla mnie. Świetnie, że on wraca, ale to beze mnie. Ja już jestem w innym miejscu. Muzyka jest moim życiem, ale mam już swój wiek, swoje zrobiłam, swoje się ponarażałam, zdrowie już nie to... To już wystarczy – stwierdziła.

Teraz okazuje się, że zastąpić ją może były uczestnik programu, który choć dziś jest niezwykle popularny, w 2012 roku nie doszedł nawet do półfinału show. Mowa oczywiście o Dawidzie Kwiatkowskim – stacja chce go ściągnąć, by był pierwszym dużym nazwiskiem powracającego formatu. To jednak nie wszystko, ponieważ wiadomo, że Polsat chciał również do projektu zaangażować Katarzynę Nosowską.

– Producenci próbowali nakłonić Nosowską, była numerem 1 na liście, ale ona teraz ma tak napięty kalendarz, że ciężko było się dogadać. Jej akcje znowu poszły w górę, znowu dużo bierze za koncerty, ma reklamy. Aby była w show, trzeba by było jej to wszystko zrekompensować. Za to w ramach wymiany gwiazd Polsat-TVP Polsat przejął z „Voice'a” Dawida Kwiatkowskiego. Kończą się już negocjacje, zaraz będzie podpisana umowa i Dawid będzie jurorem „Must be the music” – zdradził informator „ShowNews”.

