Wielka inwestycja TV Republika. „Godna naszej pozycji rynkowej”

Trzeba przyznać, że TV Republika idzie jak burza. Niewielka stacja Tomasza Sakiewicza w ciągu ostatnich kilku miesięcy zyskała ogromny wzrost oglądalności, a współprace z nią rozpoczęło wielu znanych prezenterów związanych wcześniej z TVP. Teraz władze owej stacji zapowiedziały swoją nową odsłonę. – To skomplikowany proces – podali.

TV Republika inwestuje w ogromne studio

Telewizja Republika zyskuje na popularności i przyciąga coraz większą liczbę widzów, przez co podejmuje kolejne działania w kierunku dalszego rozwoju. Wiadomo, że niedawno otrzymała koncesję naziemną, a równocześnie jej władze szukały inwestorów w Stanach Zjednoczonych. To jednak nie wszystko.

Już kilka miesięcy temu media obiegła informacja, że pracownicy TV Republika będą musieli wynieść się z dotychczasowej siedziby. – Właściciel budynku, w którym jesteśmy obecnie, zdecydował o zmianie jego przeznaczenia – informowali. To skłoniło ich do rozbudowy części redakcyjno-produkcyjnej, w której aktualnie i tak przestają się mieścić. Z tego względu już za kilka miesięcy przeniosą swoją siedzibę do ogromnego studia.

– Zmieniamy siedzibę na znacznie większą i bardziej reprezentacyjną. Do końca roku będziemy nadawać z nowego miejsca. Siedziba będzie godna naszej obecnej pozycji rynkowej. Można ją będzie liczyć w tysiącach metrów kwadratowych. Będą tam realne studia. Nie tylko green box’y, tylko realne studia. Przeprowadzka to skomplikowany proces. Potrzebne jest bowiem wyposażenie studiów, zainstalowanie sprzętów, uruchomienie emisji... To bardzo złożony proces. Prace są bardzo zaawansowane – zapewnił szef wydawców TV Republika.

W rozmowie z „Wirtualnymi mediami” Jarosław Olechowski zdradził również, że w nowej siedzibie telewizji będą aż trzy studia. – Będą dwa studia pełnoskalowe z rzeczywistą scenografią. Będzie jedno studio green box’owe i jeszcze jedno mniejsze do łączeń, nagrań podcastowych i tego typu rzeczy. Analizujemy jeszcze różne koncepcje. Może być tak, że będzie jedno studio główne, które będzie jednocześnie studiem programu „Dzisiaj”. Trochę jak jest w TVN, że z jednego studia nadają „Fakty” i TVN24. Duże studio będzie miało krycie na kilka stron. Będzie można obracać kamery na różne strony w tym studiu – tłumaczył.

– To pozwoli nam różne programy realizować z tego samego studia, zmieniając scenografię. Odświeżona zostanie cała baza produkcyjna. To są wielomilionowe inwestycje. Nie mogę dokładnie zdradzić jakiego rzędu, bo to kwestie poufnych umów z dostawcami – dodał Jarosław Olechowski.

