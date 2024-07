Kolejna nowość Polsatu! Bohaterami ludzie po przejściach

Chociaż są wakacje, a wiele programów ma aktualnie przerwę w emisji, wiadomo, że w stacjach trwają aktualnie intensywne przygotowania jesiennych ramówek, które będą miały swoją premierę już za kilka tygodni. Od dłuższego czasu do mediów przedostają się informacje na temat świeżych formatów i wszystko wskazuje na to, że to Polsat będzie miał najwięcej nowości. Teraz ujawniono szczegóły kolejnej z nich.

Nowy program Polsatu z Cichopek

Według medialnych doniesień, już od września na antenie Polsatu ma pojawić się odświeżona „Awantura o kasę” z Krzysztofem Ibiszem oraz „Must be the music” w nowym wydaniu, a także „Twoja twarz brzmi znajomo” z innym składem jury. To jednak nie wszystko, gdyż zapowiedziano też format, w którym bohaterami będą wojskowi oraz śniadaniówkę „Halo, tu Polsat”, w której jedną z par prowadzących ma być Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Teraz okazuje się, że to nie jedyna nowa posada aktorki w tej stacji. Była gospodyni „Pytania na śniadanie” poprowadzi bowiem randkowe show.

Telewizja Polsat opublikowała już tę informację na swoim Instagramie. Produkcja będzie się nazywała „Moja mama i twój tata” i będzie polegała na tym, że dorosłe dzieci będą pomagać w znalezieniu miłości swoim samotnym rodzicom. „To program randkowy, w którym bohaterami są dojrzali single po przejściach, poszukujący miłości. Każde z nich ma inne doświadczenia życiowe i inną historię. Rodzice będą szukać miłości z pomocą tych, którzy znają ich najlepiej – własnych dzieci” – przekazała stacja Polsat.

„Dorośli zamieszkają w mazurskiej willi, całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Zdecydują się, aby przez kilka tygodni poznawać i odkrywać siebie nawzajem, budować relacje, i zaskakiwać w zupełnie nowych okolicznościach. Uczestnicy programu to doświadczeni przez życie 40 i 50-latkowie, których historie staną się bliskie niejednemu widzowi. Dzieci zamieszkają w drugim domu, w którym na bieżąco będą śledzić i komentować poczynania rodziców. To one będą miały największy wpływ na życie swoich matek i ojców. Wreszcie – inaczej niż w życiu, to dzieci ostatecznie dadzą akcept rodzącym się uczuciom” – podano w komunikacie.

Twórcy programu podkreślili, że wybór Katarzyny Cichopek na gospodynię nie był przypadkowy. „Empatyczna, obdarzona niezwykłym darem słuchania i rozumienia ludzi dziennikarka, psycholożka, matka i partnerka, która będzie czuwała nad losami mieszkańców mazurskich willi. Kasia Cichopek razem z uczestnikami nowego reality «Moja mama i twój tata» zawładną sercami Polaków tej jesieni” – czytamy.

Pod postem Polsatu zapowiadającym nowy format pojawiło się mnóstwo komentarzy. Czytając je, można zauważyć, że pomysł podzielił internautów. Niektórzy pisali: „Super, że dajecie szansę Kasi po tym wszystkim co ją spotkało ze strony poprzedniej stacji... Trzymam kciuki” czy „Akurat jako prezenterkę szanuję Panią Kasię. To dzięki Polsatowi wyrosła, później było mi szkoda, że odeszła ze stacji. Jak widać teraz wraca z przytupem”. Inni z kolei dodawali: „No niestety właśnie z uwagi na prowadzącą nie będę oglądać”, „Fajny pomysł. Drażniąca prowadząca. Czyli niefajnie generalnie”, „Jak cudownie, że nie mam telewizji” oraz „Tylko nie ona”.

