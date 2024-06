Legendarny polski serial powraca do telewizji. Premiera już w lipcu

Produkcja „Noce i dnie” oparta jest na monumentalnej, czterotomowej powieści Marii Dąbrowskiej, która stanowi jedno z najważniejszych dzieł literatury polskiej XX wieku. Co ciekawe, Jerzy Antczak równocześnie z 12-odcinkowym serialem kręcił film fabularny o tym samym tytule. W podwójnym przedsięwzięciu reżysera trudno rozdzielić film od serialu. Były one kręcone w tym samym czasie, według tych samych założeń, w tej samej obsadzie, choć nie tą samą kamerą. Film, podobnie jak serial, odniósł ogromny sukces i jest uważany za jedno z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii i świadectwo polskiego dziedzictwa filmowego.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów filmu jest wyjątkowa muzyka, a zwłaszcza piękny sentymentalny walc, który stanowi motyw przewodni „Nocy i dni” zarówno w filmie jak i w wersji serialowej. Muzykę skomponował Waldemar Kazanecki, który wedle wspomnień Jerzego Antczaka zaimprowizował słynny motyw fortepianie, zwalając reżysera z nóg. Do walca, który stał się integralną częścią filmu, piosenkę „Od nocy do nocy” napisała Agnieszka Osiecka, a wykonała ją Halina Kunicka.

O czym opowiada serial „Noce i dnie”?

Akcja „Nocy i dni” rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku. Serial jest epicką opowieścią o dwóch rodzinach: Niechciców i Ostrzeńskich, których losy przeplatają się z burzliwą historią Polski – od powstania styczniowego aż do wybuchu I wojny światowej. Romantyczna i wrażliwa Barbara jest zmuszona poślubić prostodusznego Bogumiła Niechcica, byłego powstańca i ziemianina. Małżeństwo z rozsądku nie przynosi jej szczęścia – przyzwyczajona do miejskiego życia panienka z zamożnego niegdyś rodu zmuszona jest przenieść się wraz z mężem na wieś, gdzie Bogumił zarządza majątkami ziemskimi. Barbara bardzo przeżywa niespełnioną młodzieńczą miłość i niezrealizowane aspiracje nie dostrzegając, że dobry i uczciwy Bogumił jest w niej zakochany do szaleństwa.

Gdzie widzowie znów obejrzą serial „Noce i dnie”?

Liczący 12 odcinków serial „Noce i dnie” widzowie znów będą mogli oglądać w telewizji Pierwszy odcinek pojawi się na antenie Kino Polska już w czwartek, 4 lipca. Emisja od poniedziałku do piątku o godzinie 18:50.

