To dzieje się pod postami TVP na Facebooku. Wyzwiska i obelgi są na porządku dziennym

Ostatnio bardzo głośno jest o Telewizji Polskiej, szczególnie w kontekście „Pytania na Śniadanie”. Co prawda, na nowe porządki w TVP fani starej wersji telewizji narzekają już od stycznia 2024 roku, jednak wydaje się, że teraz doszło do nagromadzenia wszystkich problemów stacji.

„Pytanie na Śniadanie” w tarapatach. Pozew Kammela i relacja eksperta

W piątek 28 czerwca Tomasz Kammel, czyli były gospodarz śniadaniówki, podjął kroki prawne w sprawie wpisów Kingi Dobrzyńskiej – nowej szefowej formatu. Chodzi o sprawę sprzed kilku dni, kiedy kierująca śniadaniówką postanowiła odpowiedzieć na niektóre z niewybrednych komentarzy pod postami na Facebooku TVP. Radziła ludziom, żeby „przełączyli na Republikę” i wypominała im, jak „smutne musi być ich życie”, że zajmują się komentowaniem tych treści.

„(…) I bardzo dobrze, że nie oglądacie! Widocznie poziom dzisiejszego pytania za trudny! Nie ma durnych tancerek i nadętych chłopczyków przekonanych, że istnieje cud narodzin i trzeba udawać kogoś, kim się nie jest! Dobrego dnia” – pisała. Po jakimś czasie jej komentarze zniknęły.

Również w piątek jeden z cyklicznych gości „Pytania na Śniadanie” postanowił opisać swoje doświadczenia za kulisami show i wyjawił, jak miała odzywać się do niego Dobrzyńska. – Co pan zrobił, jest pan niedouczony, kto na to pozwolił? (...) Jak się chce sprzedać taki sprzęt, nieuku, to można wciskać ludziom kit na kongresach. (...) Ty debilu. (...) Ze mną proszę pana się nie zaczyna, chyba że chce pan kiepsko skończyć, bo chyba wie pan, kim ja jestem! – opisywał słowa szefowej „PnŚ”.

Hejt na profilu TVP na Facebooku. To piszą internauci

Tymczasem hejt na profilu TVP na Facebooku tylko nabiera na sile. Pod postem o Katarzynie Pakosińskiej i Piotrze Wojdyło, którzy teraz prowadzą „PnŚ”, ludzie piszą między innymi: „Ich nie da się oglądać! Pakosińska z tym swoim sztucznym śmiechem naprawdę bardzo tu nie pasuje!”; „Dno dna i ten głupi śmiech tęczowe kolorowe śniadanie odruch wymiotny na ich widok koszmary”.

Nie jest też lepiej pod ostatnią zapowiedzią nowego odcinka „PnŚ”. „Od 13 grudnia nie oglądam antypolskiej telewizji”; „Jak można było taki genialny program jakim było PnŚ tak zniszczyć? Zrobiliście z niego ściek którego nie da się oglądać”; „Nie oglądam tego szamba od kiedy odeszli poprzedni prowadzący”; „Szajsu nie oglądam”; „Szczujnia beznadziejny program”; „Dym*** się antypolskie ście***” – to te mniej obraźliwe z wpisów, jakie znaleźć można na profilu TVP.

