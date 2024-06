Pracował w TVN 21 lat. Znany dziennikarz przechodzi do TVP

Wojciech Zawioła od 2000 do 2023 roku był dziennikarzem Canal+. Prezentował informacje sportowe na antenie TVN i TVN24. Wcześniej był związany z radiową Trójką i Radiem Katowice. Z TVN odszedł ze względu na przeprowadzoną restrukturyzację. Telewizja zrezygnowała z programu podsumowującego wydarzenia sportowe, a jego zespół został okrojony.

Po odejściu z TVN ponownie znalazł zatrudnienie w Trójce. Tym razem zadebiutował tam na antenie Programu III Polskiego Radia. Prowadził popołudniowe pasmo „Zapraszamy do Trójki”.

Wojciech Zawioła jest też autorem trzech powieści „Jest takie miejsce…”, „Szukaj mnie” i „Hotel” a także czterech biografii sportowców: Mariusza Czerkawskiego – „Życie na lodzie”, Roberta Lewandowskiego – „Pogromca Realu”, Karola Jabłońskiego – „Czarodziej wiatru” i Agnieszki Rylik – „Nokaut. Historia bokserki”.

Dawny dziennikarz TVN przechodzi do TVP. Czym będzie się zajmował?

Informacja o tym, że Zawioła zasili ekipę TVP Info potwierdziła już Telewizja Polska. W najbliższy weekend dziennikarz ma zadebiutować w roli gospodarza „Info Poranka” i prowadzącego serwisy informacyjne.

– Nie ukrywam, że jest to dla mnie ciekawe i nowe wyzwanie. Całe życie zawodowe byłem związany ze sportem, ostatnio też z muzyką. A teraz wychodzę poza te ramy, by prowadzić serwisy informacyjne. Czuję dreszcz emocji. Poza tym będę to robił w, mam wrażenie, odbudowywanym kanale informacyjnym. No i wracam do telewizji – przekazał Wojciech Zawioła w komunikacie prasowym.

