Nowy program na antenie TVP. Paulina Chylewska jedną z prowadzących

Już od grudnia zeszłego roku Telewizja Polska przeprowadza w swoich szeregach oraz programach rewolucję, jeszcze nie wszystkie zmiany zostały jednak wprowadzone. Stacja pragnie poprawić wyniki oglądalności, przez co wdraża w życie kolejne pomysły. Najnowszym z nich jest nowy teleturniej.

Paulina Chylewska w teleturnieju TVP

Choć jeszcze kilka miesięcy temu Paulina Chylewska utrzymywała w jednym z wywiadów, że nie planuje wrócić do pracy w TVP, szybko zmieniła zdanie. Dziennikarka po siedmiu latach porzuciła swoją posadę w Polsacie, po to, by zostać nową twarzą telewizji publicznej. Wiadomo, że władze mają co do niej duże plany.

– Paulina będzie gospodynią festiwalu w Opolu. Poprowadzi też dwie duże imprezy sportowe, ale na tym nie koniec. Pojawi się też w popularnym programie rozrywkowym, w którym dojdzie do zmiany prowadzących. Ma być jedną z największych gwiazd nowej TVP, chcą zrobić z niej drugą Grażynę Torbicką – kilka tygodni temu podał informator w rozmowie z „Plejadą”.

Prezenterka rzeczywiście pomagała przy prowadzeniu festiwalu w Opolu, a przed nią praca przy Euro 2024 oraz Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Co więcej, teraz okazało się, że zostanie gospodynią nowego teleturnieju. Otóż już w piątek 28 czerwca o godzinie 20:30 na antenie TVP1 pojawi się pierwszy odcinek programu „Mecz – teleturniej piłkarski”.

„Program poprowadzą Paulina Chylewska i Patryk Ganiek z TVP Sport. Dariusz Szpakowski będzie w tej unikalnej formule pełnił rolę eksperta – komentatora” – przekazał „Wirtualnym mediom” dział komunikacji korporacyjnej TVP.

W show mają brać udziały 4-osobowe zespoły. Będą odpowiadać na pytania związane z historią futbolu, obecnymi wydarzeniami dotyczącymi reprezentacji, poszczególnych piłkarzy czy trenerów. „Podajemy daty premier czterech odcinków programu, które zostaną wyemitowane po zakończeniu kolejnych faz turnieju: 28 czerwca (piątek), godz. 20:30; 3 lipca (środa), godz. 20:30; 8 lipca (poniedziałek), godz. 20:30 oraz 12 lipca (piątek), godz. 20:30" – dodała Telewizja Polska. Wiadomo, że w inne dni w tych porach stacja będzie pokazywać spotkania mistrzostw Europy – turniej rusza w najbliższy piątek 14 czerwca, a zakończy się 14 lipca.

Czytaj też:

Paulina Chylewska ujawnia, czy wróci do TVP. „Mam duży sentyment”Czytaj też:

Paulina Chylewska o powrocie do TVP. Wbiła szpilę Danucie HoleckiejCzytaj też:

Agata Młynarska ubolewa nad brakiem oferty z TVP. „Nikt do mnie nie zadzwonił”