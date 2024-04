Hitowy polski serial trafił właśnie na HBO Max! Wszyscy dopytywali o jego 3. sezon

„Mój agent” to polski serial, oparty na tytyle „Dix pour cent”, który we Francji okazał się ogromnym sukcesem. Opowiada o codziennych zmaganiach pracowników agencji aktorskiej. W każdym z dwunastu odcinków w rolę samej siebie wciela się inna gwiazda.

Polski „Mój agent” debiutuje na nowej platformie. O czym jest?

Praca w agencji aktorskiej może wydawać się zajęciem niezwykle atrakcyjnym i prestiżowym. Plany zdjęciowe, konferencje prasowe, czerwone dywany, wywiady, bankiety. Codzienna współpraca z największymi gwiazdami wygląda jednak nieco inaczej. Negocjowanie kontraktów, rozwiązywanie konfliktów, dyspozycyjność przez całą dobę. Agent nie ma łatwego życia, ale dla swoich klientów jest w stanie zrobić niemal wszystko. Jak wygląda jego praca i czy największe gwiazdy są naprawdę takie jak opisują je media?

„ Jak przekazać sławnej aktorce, że nie zostanie zaangażowana do wymarzonej hollywoodzkiej produkcji? Czy istnieje sposób, by pogodzić zwaśnione od dawna dwie gwiazdy filmu i teatru? W jaki sposób zmusić parę aktorów, którzy nie lubią się prywatnie do zagrania zakochanych? Najlepsi agenci mają swoje sposoby, by okiełznać najbardziej wymagające i kapryśne gwiazdy” – czytamy w opisie serialu.

W obsadzie znaleźli się: Ewa Szykulska, Aleksandra Pisula, Marek Gierszał, Maciej Maciejewski, Anna Cieślak, Paulina Walendziak, Dawid Ściupidro, Sylwia, Achu, Ewa Kaim, Stanisław Linowski, Renata Dancewicz. Gościnnie na ekranie pojawią się: Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, Grażyna Szapołowska, Jerzy Stuhr, Maciej Stuhr, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena Boczarska, Tomasz Karolak, Daniel Olbrychski, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Andrzej Seweryn, Adam Turczyk, Krystyna Janda, Marian Opania, Agata Kulesza.

Serial „Mój agent” online

Dwa sezony serialu „Mój agent” oglądać można od czwartku 18 kwietnia na platformie HBO Max.

