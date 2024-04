Afera z nowym uczestnikiem programu „Rolnik szuka żony”. Internauci są oburzeni

Choć jeszcze kilka miesięcy zostało do emisji nowego sezonu programu „Rolnik szuka żony”, show już budzi spore kontrowersje. Wszystko przez wzgląd na potencjalnych uczestników produkcji, a w szczególności jednego z nich. W sieci wybuchła prawdziwa burza. Internauci domagają się zmiany zasad.

Internauci oburzeni uczestnikiem „Rolnik szuka żony”

Już niebawem Telewizja Polska zacznie realizację 11. edycji programu „Rolnik szuka żony”, która znajdzie się w jesiennej ramówce stacji. Jednak kilka tygodni temu, bo w święta wielkanocne, wyemitowano odcinek specjalny, w którym widzowie mieli okazję poznać bohaterów najnowszej odsłony formatu. Wiadomo, że wśród nich znalazła się m.in. tiktokerka Wiktoria czy pochodzenia niemieckiego Christoph. Najwięcej emocji wzbudził jednak inny kandydat.

Chodzi o pochodzącego z województwa podlaskiego Pawła, pracującego na 30-hektarowym gospodarstwie skupionym przede wszystkim na produkcji mlecznej. Jego pasją są biegi i piłka nożna, jednak swoją przyszłość wiąże z rolnictwem. Podawał on, że: „Szuka ciepłej i empatycznej kobiety, która zaakceptowałaby go takiego, jakim jest”. Chociaż nie ma dla niego większego znaczenia kolor włosów czy wiek, zaznaczył, że dzieci z poprzednich związków stanowią dla niego przeszkodę raczej nie do przeskoczenia.

– Jeszcze chcę, żeby od niej taka energia życiowa biła, np. że jak obudzę się przy niej, to zobaczę ten piękny uśmiech, to będę mógł pracować cały dzień – przekonywał Paweł w rozmowie z Martą Manowską.

Otóż widzów programu oburzył wiek chłopaka – ma on bowiem 23 lata. Ze względu na to w mediach społecznościowych nie brakuje negatywnych komentarzy internautów, którzy domagają się zmian w programie. Nie mogą oni zrozumieć, dlaczego mężczyzna w tak młodym wieku nie dał sobie szansy na znalezienie miłości w swoim otoczeniu.

W komentarzach piszą: „23 lata, a on żony szuka”, „Uważam, że uczestnicy tego programu powinni mieć ukończony 30 rok życia. Do tego czasu można postarać się znaleźć kogoś poza kamerami”, „Jest taki młody, że sam powinien znaleźć dziewczynę, a nie poprzez tv. Program powinien dać szansę na związek osobom co najmniej 30+”, „To nie jest wiek na szukanie żony i to w programie. Coś tu nie gra z tym kolesiem” czy „Taki młodziutki na ten program”.

