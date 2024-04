Widzowie „Tańca z gwiazdami” oburzeni. „To, co się stało, jest absolutnym skandalem”

W „Tańcu z gwiazdami” pozostało już niewiele par. W odcinku wyemitowanym w niedzielny wieczór 14 kwietnia udział wzięli Roksana Węgiel i Michał Kassin, którzy w ostatnim odcinku zachwycili tańcem współczesnym, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, którzy również zdobyli 40 punktów za współczesny w poprzednim odcinku, Maciej Musiał i Daria Syta, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk oraz Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. Tym razem każda para zatańczyła po dwie choreografie.

– Rozumiemy żal, który wyraziliście w sieci po ostatnim odcinku, ale to głownie od was widzowie zależy, kto przechodzi dalej – powiedział na początku programu Krzysztof Ibisz, nawiązując do ubiegłotygodniowego wyniku. Dodał, że głosy jury są ważne, ale nie decydujące.

Pierwsze występy uczestników „Tańca z gwiazdami”

Jako pierwsi do hitu Lady Gagi „Bad Romance” wystąpili Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk. Choć wcześniej jurorzy zarzucali influencerce zbyt małą ilość emocji prezentowanych w tańcu, tym razem stwierdzili, że jej postawa się odmieniła. – Julio, zachęcałem ciebie, żebyś pokazywała emocje w tańcu. W paso doble to jest niezbędne, trzeba pokazać wyrazistość, przerysować... partnerka musi być waleczna, zadziorna, nieustępliwa. I dzisiaj to widziałem! – skomentował Rafał Maserak. Otrzymali 34 punkty.

Kolejni wystąpili Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Choć jurorom podobał się ich fokstrot, Iwona Pavlović zwróciła uwagę na złą pracę stóp. – Ja się nie zgadzam w ogóle z Iwoną! Fokstrot jest kilerem, w tym odcinku macie dwa tańce, ile musicie w to pracy włożyć – skomentował Rafał. Finalnie otrzymali 34 punkty.

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke zatańczyli do „November rain” Aerosmith. – Dla mnie byliście jak ożywione rzeźby. Chcę powiedzieć, że ta kula powolutku toczy się w waszą stronę – mówiła Ewa Kasprzyk. Od jurorów otrzymali aż trzy „10”, wyłamał się jedynie Tomasz, który dał im 9 punktów. W sumie zdobyli ich 39.

Maciej Musiał i Daria Syta zaprezentowali następnie walc wiedeński. – Na tym etapie wszyscy bardzo pięknie tańczycie. Ja bym cię mogła postawić w parze z Maffashion. Oboje jesteście gwiazdy, ale takie introwertyczne, do środka... i troszeczkę było za dużo podskoków, ale pięknie pracujesz dłońmi, jestem w szoku – skomentowała Iwona. Para została oceniona na 32 punkty.

Później Roksana Węgiel i Michał Kassin zatańczyli sambę do utworu Eda Scheerana „Shape of You”. – Roxie, po raz kolejny mnie zaskakujesz! Pierwszy raz ktoś zatańczył rytm „one e two”. Często ludzie sambę tańczą na paluszkach i myślą że to lepiej, a nie lepiej! Ty byłaś na całej stopie – powiedział Iwona. Para otrzymała maksymalną liczbę punktów, czyli 40.

Na koniec pierwszej rundy Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zatańczyli quick-stepa w stylu kowbojskim. – Na pewno to był quick, ale na pewno nie step. Dla mnie to się zaczyna robić męczące, ale powiem ci dlaczego. Jakbym wyłączyła muzykę, zdjęła ci te wszystkie dodatki, to każdy taniec jest w sumie identyczny. Uśmiecham się, fajnie, jadę po bandzie, nic nie umiem ale mnie kochają i super, ja to doceniam. Ale tanecznie – 90% w ocenie u mnie to jest technika, a tylko 10% to charyzma. I tę charyzmę masz – skrytykowała Iwona Pavlović. Rafał dał 4 punkty, Ewa i Tomasz po 5, a Iwona 2. W sumie zdobyli 16 punktów.

Drugie tańca gwiazd

Maffashion i Michał Danilczuk w drugim tańcu pokazali swoje umiejętności w walcu angielskim. – Ten występ to miód na moje serce. Ta subtelność, delikatność... ja w sobotę jadę na turniej i normalnie zabieram cię na turniej – oceniła Iwona Pavlović. Para zdobyła 40 punktów.

Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka następnie zatańczyli pasodoble do hitu „Flowers” od Miley Cyrus. Ewa Kasprzyk przyznała, że jest zachwycona, bo to było brawurowe. W sumie zdobyli 30 punktów. Anita Sokołowska z kolei po raz kolejny oczarowała jurorów swoim tańcem, ale i figurą. Nawet Krzysztof Ibisz przyznał, że na ten widok zrobiło mu się gorąco. Każdy z jurorów ocenił parę na 9, czyli w sumie 36 punktów. Potem Maciej Musiał wywijał do hitu „Hello” od Adele. To był najbardziej zmysłowy taniec tego wieczoru, a Ewa Kasprzyk zauważyła, że para tańczyła tak skupiona, jakby nikogo nie było obok nich. Musiał i Syta otrzymali w sumie 37 punktów.

Roksana Węgiel z partnerem zatańczyli walca wiedeńskiego do utworu pt. „Słucham Cię w radiu co tydzień” od Ani Karwan. Po tym występie Iwona Pavlović stwierdziła, że w Roxie jest dużo dojrzałości, mądrości ruchu i jej zdaniem jest królową taneczną tej edycji. Para otrzymała 39 punktów. Ostatnia zaprezentowała się Dagmara Kaźmierska. Wspólnie z Marcinem Hakielem próbowała wykonać broadway jazz do hitu „Ale jazz” od sanah. „Czarna mamba” po ich występie oceniła, że było to „Stanie z gwiazdami”, a nie „Taniec z gwiazdami”. Rafał Maserak z kolei wyznał, że „czekał aż się to skończy”.Para otrzymała jedynie 7 punktów.

Komentarze widzów po odcinku

W najnowszym odcinku Dagmara Kaźmierska otrzymała najmniej punktów od jury (wraz z Marcinem Hakielem zdobyli jedyni 16 i 7 punktów), a Iwona Pavlović stwierdziła nawet, że „Królowa życia” z tygodnia na tydzień tańczy coraz gorzej. Głosy widzów sprawiły jednak, że nie trafili nawet do zagrożonej dwójki. Program opuścili Sara i Krzysztof. Drugą zagrożoną parą byli Maciej Musiał i Daria Syta. Ta decyzja ponownie wywołała szok i niezrozumienie, szczególnie wśród jurorów programu.

Oburzeni są także internauci, którzy w komentarzach na oficjalnym profilu programu na Instagramie nie mogą nadziwić się takiej decyzji. Czytamy: „To co się stało jest absolutnym skandalem. Dagmara NIE UMIE tańczyć i rozumiem że jest to program rozrywkowy, ale Krzysztof i Sara byli co tydzień wspaniali, zachwycający, każdy ich występ był magią. Na miejscu Dagmary sama bym zrezygnowała. Nie mam słów” czy „Dagmara jak masz trochę honoru oddaj swoje miejsce… znowu to samo, ludzie są żałośni”.

Inni twierdzą: „Dagmara z 7 pkt przeszła dalej... Przecież to jest śmiech na sali” i „Ludzie głosujący na Dagmarę powinni mieć zablokowane telefony”, a jedna osoba stwierdziła nawet: „Za tydzień pewnie wyleci Musiał, potem Maff, następnie Sokołowska, a Roxi przegra w finale”.

Czytaj też:

Dagmara Kaźmierska sensacją „Tańca z gwiazdami”. „W stacji są zaskoczeni”Czytaj też:

Zaskakująca decyzja widzów „Tańca z gwiazdami”. Faworyci opuścili show