Roksana Węgiel zdradziła, na co wydałaby nagrodę z „Tańca z gwiazdami”. To zaskoczenie

Co niedzielę tysiące widzów zasiadają przed telewizorami, by obejrzeć kolejny odcinek „Tańca z gwiazdami”. Do siódmego z nich dotarli Roksana Węgiel i Michał Kassin, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, Maciej Musiał i Daria Syta, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk, a także – co wywołuje sporo kontrowersji – Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. Wiadomo, że faworytką wielu osób jest 19-letnia piosenkarka. Teraz zapytano ją, na co przeznaczyłaby wygraną.

Roksana Węgiel o zwycięstwie w „Tańcu z gwiazdami”

Mimo młodego wieku, Roksana Węgiel ma na swoim koncie już wiele sukcesów. Jej kariera rozpoczęła się, gdy miała zaledwie 13 lat. Za sobą ma już wygraną w „The Voice Kids”, konkursie piosenki Eurowizja Junior oraz „Dance, dance, dance”. Teraz jako 19-latka ma duże szanse na Kryształową Kulę „Tańca z gwiazdami”. Ma znakomite predyspozycje, a wymarzone zwycięstwo mogą zapewnić jej rzesze fanów.

Wraz z Michałem Kassinem wokalistka tworzy na parkiecie wyjątkowy duet, zachwycając publiczność oraz jurorów, którzy nagrodzili ich już maksymalną ilością punktów. W ostatnim odcinku para za swój taniec współczesny otrzymała owacje na stojąco, a Iwona Pavlović była na tyle zauroczona wykonaniem Roxie, że przed kamerami ukłoniła się w pas, okazując tym samym szacunek dla jej pracy. Nic dziwnego, że Roksana Węgiel jest wymieniana w roli faworytki programu. Zapytano ją więc, na co przeznaczy ewentualną wygraną – nagrodą w „Tańcu z gwiazdami” jest bowiem nie tylko legendarna Kryształowa Kula, ale i 150 tys. złotych, z czego 100 tys. zgarnia celebryta, a 50 tys. tancerz.

– Jeszcze się nad tym nie zastanawialiśmy, ale wydaje mi się, że znaczącą część tej kwoty przeznaczyłabym na cele charytatywne. Jeszcze nie mam tego sprecyzowanego, ale myślę, że na dzieci, które tego potrzebują dużo bardziej niż ja – wyznała Roxie Węgiel w rozmowie z „Jastrząb Post”.

Jej taneczny partner z kolei stwierdził, że po zwycięstwie zabrałby przyjaciół i znajomych na kolację oraz imprezę. Przyznał jednak, że na razie nie chce dzielić skóry na niedźwiedziu. Dodał również, że najważniejsze dla niego jest to, żeby „to był super czas i przygoda i żebyśmy my stąd wyszli i byli z siebie zadowoleni, usatysfakcjonowani, żebyśmy mieli poczucie, że zrobiliśmy dobrą pracę”.

