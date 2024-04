Dagmara Kaźmierska sensacją „Tańca z gwiazdami”. „W stacji są zaskoczeni”

Od kilku tygodni widzowie z niecierpliwością włączają w niedzielne wieczory telewizję Polsat. Po sześciu odcinkach rywalizacji w „Tańcu z gwiazdami” pozostali Roksana Węgiel i Michał Kassin, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, Maciej Musiał i Daria Syta, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk, a także – co wywołuje sporo kontrowersji – Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. Okazuje się, że awans „Królowej życia” do kolejnego odcinka to duże zaskoczenie dla stacji.

Polsat zaskoczony popularnością Dagmary Kaźmierskiej

Od momentu, gdy tylko ogłoszono, że Dagmara Kaźmierska pojawi się w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”, w sieci zawrzało ze względu na jej kryminalną przeszłość. Tygodnie mijają, a emocje widzów programu nie opadają. Wszystko przez wzgląd na to, że celebrytka nie zachwyca tanecznymi umiejętnościami, a jednak doszła już do 7. odcinka.

– Dagmaro, chciałam ci przypomnieć, że ten program, to „Taniec z gwiazdami”, a nie „Chodzenie z gwiazdami” czy „Człapanie z gwiazdami”. (...) To jest twój najlepszy taniec, człapaniec. Ale uwaga, Dagmara dobrze dokończyła, ale i tak było źle – mówiła wprost Iwona Pavlović w ostatnim odcinku.

W niedzielę 7 kwietnia „Królowa życia” po raz kolejny znalazła się na ostatnim miejscu w tabeli z 19. punktami. Mimo tego i tak przeszła dalej, a miejsca musiał jej ustąpić Aleksander Mackiewicz, który otrzymał wówczas 38 punktów i przez wiele osób był typowany na zwycięzcę show. Po ujawnieniu werdyktu w hali, w której realizowany jest program, zapadła cisza, a następnie wśród publiczności rozległo się buczenie wyrażające niezadowolenie.

Teraz okazuje się, że Dagmara Kaźmierska może liczyć na ogromne wsparcie fanów, zapewniających jej SMS-ami bezpieczną pozycję. Informator jednego z tabloidów zdradził bowiem, że celebrytka regularnie otrzymuje największą liczbę głosów. Podobno nawet pracownicy Polsatu są zdziwieni tym, jak daleko udało jej się zajść.

– Jeśli chodzi o głosy widzów, Dagmara praktycznie co odcinek dostaje ich najwięcej. Kilka razy jedynie Roxie ją wyprzedziła, ale o włos. Nawet w stacji są zaskoczeni, że Dagmara ma aż taki wynik od widzów. A obstawiano, że dojdzie do 3, maksymalnie 4 odcinka... – przekazał informator „Super Expressu”.

