TVP3 Poznań patronem Marszu Równości. Kiedyś opisywali go jako „promocję zaburzeń”

Jeszcze niedawno w Telewizji Polskiej na próżno było szukać informacji o Marszach Równości oraz społeczności LGBT+. Jeśli już się pojawiały, to były krzywdzące lub obraźliwe. Dla przykładu w materiale Anny Molskiej w „Teleskopie” na antenie TVP3 Poznań usłyszeć można było, że według specjalistów „u podstaw homoseksualizmu leży zaburzenie tożsamości płciowej, będące dramatem człowieka”, a „Marsz Równości to swoista promocja takich zaburzeń”.

Nowy dyrektor TVP3 Poznań przeprasza osoby LGBT+

Diametralna zmiana w podejściu do społeczności LGBT+ przyszła wraz z wymianą kierownictwa w Telewizji Publicznej. Widzowie TVP3 Poznań doczekali się nawet przeprosin w programie „Łączymy” Jana Józefowskiego za negatywne słowa, które wybrzmiały w ostatnich latach na antenie telewizji.

— W minionych latach padały na tej antenie słowa, które nigdy padać nie powinny pod adresem osób LGBT+, muzułmanów czy innych, jakichkolwiek przeciwników minionej władzy, bardzo państwa za to przepraszam – wygłosił Józefowski.

Nowy dyrektor TVP3 Poznań dodał, że antena jest otwarta dla wszystkich i nikogo nie wyklucza, tak jak to było w minionych latach.

— Telewizja Polska w tym TVP Poznań była w minionych latach narzędziem represji wobec społeczności LGBT. Robiła to na polecenie władzy, która uznała, że jej się to opłaca, bo wskazuje wroga którym straszy swoich wyborców a potem z nim walczy. Co oznacza, że władza zwalczała część Polek i Polaków. Dziś media publiczne nie szczują na Polaków ale budują wspólnotę, dbają o prezentowanie różnorodnych punktów widzenia – mówił Jan Józefowski, prowadzący i nowy dyrektor TVP3 Poznań.

Zapewnił ponadto, że telewizja będzie przestrzenią dla różnych światopoglądów. — Będziemy patronem medialnym Marszu Równości ale będziemy też patronem Marszu dla życia. TVP Poznań musi być przestrzenią dla różnych światopoglądów. W naszej redakcji pracują teraz ludzie o różnych poglądach politycznych i różnych światopoglądach. Ważne jedynie by żadnych z tych poglądów nie było widać w ich materiałach – dodał Józefowski.

Kiedyś wykluczeni, dziś docenieni. Marsz Równości na antenie TVP3 Poznań

Nowa retoryka po zmianie rządów w TVP, to znacząca zmiana także dla społeczności LGBT+. Właśnie okazało się, że TVP3 Poznań zrelacjonuje na swojej antenie festiwal Poznań Pride, w którym znajduje się coroczny Marsz Równości, łączący tęczowych ludzi. O tym przełomowym wydarzeniu poinformował na swoim profilu Arek Kluk z grupy Stonewall.

– Dzień bez rainbow breaking news dniem straconym. Do zobaczenia w Poznaniu – obwieścił aktywista na swoim profilu na Facebooku.

Nowy dyrektor TVP3 Poznań obiecał, że stacja będzie wspierała różnorodność i odmienne światopoglądy.

— Konstytucja RP wzywa do dbałości o „zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi” i dlatego TVP Poznań będzie wspierać szacunek dla różnorodności. O nim opowiada Marsz Równości i Poznań Pride —tak skomentował sprawę dla portalu wirtualnemedia.pl.

Organizatorem Poznań Pride i Marszu Równości jest grupa Stonewall. Jest to wydarzenie promujące równość, tolerancję oraz szacunek. Potrwa nie przez tydzień, jak to było w poprzednich latach, a cały miesiąc. Kulminacyjnym momentem będzie Marsz Równości, który przejdzie przez stolicę Wielkopolski 29 czerwca.

