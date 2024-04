Rozstała się z TVP. Teraz pozuje w studiu BBC News

Na fali zmian w Telewizji Polskiej wiele osób straciło swoje posady. Wśród nich znalazła się m.in. Marta Kielczyk, która ze stacją związana była od 25 lat. Po tym, jak media obiegła informacja o zakończeniu współpracy, dziennikarka opublikowała posty, które zelektryzowały jej obserwatorów.

Marta Kielczyk w BBC News

Marta Kielczyk trafiła do TVP w 1999 roku, kiedy została prezenterką „Panoramy”. Potem prowadziła na TVP2 m.in. „W imieniu obywatela”, a w ramach „Pytania na śniadanie” przygotowywała cotygodniowe felietony. W późniejszych latach była w TVP Info gospodynią „Minęła dwudziesta”, a w TVP1 „Kawy czy herbaty?”. Pojawiała się też w „Info dzienniku”, „Panoramie dnia”, „Panoramie Info” i „Magazynie Ekspresu Reporterów”. Od września 2022 roku do grudnia 2023 roku widzowie ją mogli oglądać w „Wiadomościach”.

Wiele osób sądziło, że prezenterka zachowa swoją posadę po zmianie władzy w Telewizji Polskiej, tak się jednak nie stało. Informator „Plejady” przekazał, że 1 marca tego roku dziennikarka podpisała rozwiązanie umowy z TVP za porozumieniem stron. Sama Marta Kielczyk pożegnała się z widzami i podziękowała za lata na wizji dopiero w okresie świąt wielkanocnych. Kilka dni później zaskoczyła obserwatorów zdjęciami ze studia BBC News.

Posty byłej dziennikarki TVP zelektryzowały jej fanów. Marta Kielczyk na fotografiach pozowała w eleganckim, czerwonym garniturze, który idealnie pasował do otoczenia. Choć prezenterka pod ujęciami napisała, że było to „zwiedzanie” i dodała relację ze stacji Paddington w Londynie, która była kolejnym przystankiem jej wycieczki, to pod wpisami i tak pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami.

Internauci nie mieli wątpliwości, że Marta Kielczyk idealnie pasowałaby do pracy w brytyjskiej stacji. Pisali podekscytowani: „Cieszę się razem z panią Marto i powodzenia w nowym miejscu”, „Jak zawsze piękna i elegancka i ten pani uśmiech jest przeuroczy”, „I to jest bardzo dobra wiadomość”, „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wszystkiego najlepszego” czy „Powodzenia w nowej pracy”.

