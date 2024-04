Mateusz Szymkowiak jednak utrzymał pracę w „Pytaniu na Śniadanie”. Dostał też nową fuchę

W Telewizji Polskiej w ostatnich miesiącach zaszły ogromne zmiany, które zapoczątkowała uchwała, przyjęta przez Sejm w grudniu 2023 roku, traktująca o „przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych”. Już wówczas minister kultury Bartołomiej Sienkiewicz powołał nowe rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Także wtedy doszło do historucznej sytuacji – wstrzymane zostało nadawanie kanałów TVP Info, TVP3 oraz TVP World, a także działalność portalu internetowego tvp.info.

W kolejnych tygodniach nowe porządki wprowadzać zaczęto w poszczególnych popularnych formatach TVP. W magazynie porannym „Pytanie na Śniadanie” stery przejęła Kinga Dobrzyńska, która postanowiła pożegnać się z większością prezenterskich duetów. Ze formatu zwolnieni zostali między innymi Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Ida Nowakowska, Robert Koszucki, Małgorzata Opczowska, Tomasz Kammel, Tomasz Wolny, Robert Rozmus czy Anna Popek.

Czym w TVP zajmował się Mateusz Szymkowiak?

Jako jeden z nielicznych posadę w „Pytaniu na Śniadanie” utrzymał Mateusz Szymkowiak, który przygotowywał dla śniadaniówki reportaże. Dziennikarza widzowie znają już od 2011 roku, kiedy to wraz z Hubertem Urbańskim i Magdaleną Mielcarz był współgospodarzem „The Voice of Poland”. W tym samym roku pojawił się w programie specjalnym „Sylwester Marzeń z Dwójką”. Do roli gospodarza sylwestra powrócił w 2018 roku. Prowadził ponadto w 2020 roku takie imprezy jak Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu czy Konkurs Piosenki Eurowizji Junior.

Mateusz Szymkowiak wraca do „Pytania na Śniadanie”. Dostał nowe zadanie

Z „Pytaniem na Śniadanie” Szymkowiak związany jest od 2012 roku. W marcu zniknął jednak z formatu, a wszyscy zachodzili w głowę, czy oznacza to, że został zwolniony. Okazało się, że Szymkowiak miał w tym czasie odbyć planowany zabieg, a teraz wraca do pracy w TVP.

Dziennikarze portalu Wirtualne Media dowiedzieli się, że Mateusz Szymkowiak nagrania zaplanowane ma już na najbliższy weekend. Ponownie widzowie zobaczyć mają go w „Pytaniu na Śniadanie”. Dziennikarz będzie także tradycyjnie relacjonował dla programu śniadaniowego TVP2 przebieg Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmo.

