Michał Rachoń skomentował pozew TVP przeciwko TV Republika. „To nieudolność ludzi”

We wtorek 26 marca Telewizja Polska złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko TV Republika za „naruszenie autorskich praw majątkowych do audycji”. Stacja domaga się od swojego konkurenta m.in. zapłaty odszkodowania. Michał Rachoń już zdążył skomentować tę sytuację.

Michał Rachoń o pozwie TVP

Spór między stacjami dotyczy programu „Jedziemy”, który Michał Rachoń prowadził na antenie TVP Info. Po zmianie władzy u publicznego nadawcy, prezenter przeniósł format na antenę TV Republika. Wiadomo, że już kilka tygodni Daniel Gorgosz (likwidator TVP) wezwał Tomasza Sakiewicza (prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika) do zapłaty miliona złotych za „naruszenie autorskich praw majątkowych do audycji”, wysyłając mu pismo przedprocesowe. Finalnie pozew został złożony dopiero teraz.

Telewizja Polska domaga się od swojego konkurenta „zapłaty odszkodowania za naruszenie praw TVP do audycji oraz z tytułu nieuczciwej konkurencji”. W oświadczeniu jest też mowa m.in. o przeprosinach i zapłacie zadośćuczynienia na cel społeczny. Podano, że „łączna kwota wszystkich roszczeń szacowana jest na kwotę ok. 1 mln złotych”.

Ten temat został poruszony w środowy wieczór 27 marca w programie „Dzisiaj”. Prowadząca wydanie Danuta Holecka stwierdziła, że „autor, który jest pomysłodawcą programu, ocenia to jako próba odebrania widzom najpopularniejszego programu w najlepiej oglądanej telewizji informacyjnej z polskim kapitałem”. Następnie pokazano wypowiedź Michała Rachonia, komentującego tę sytuację.

– To nieudolność ludzi, którzy po prostu pokazują, że zatrzymali się, jeśli chodzi o swoją wiedzę o telewizji, jakieś 15, 20 lat temu. Próbują odtwarzać formaty, które wprowadzał do telewizji Jerzy Urban w latach 80. – zaczął Michał Rachoń.

— Są ludźmi, którzy nie potrafią dbać o majątek nas wszystkich, obywateli państwa polskiego, bo Telewizja Polska nie w likwidacji, ta instytucja jest ważną instytucją państwa polskiego. Oni nie potrafią o nią dbać, pokazują swoją nieudolność na każdym kroku, ale, z naszej perspektywy, zostawiając to na boku, trzeba stwierdzić wprost — Donald Tusk, Bartłomiej Sienkiewicz, wszyscy ci politycy, którzy przykładają do tego rękę i wszyscy ci ludzie, którzy robią to na ich zlecenie, w gruncie rzeczy próbują odebrać państwu państwa telewizję, Telewizję Republikę. My się na to nie zgodzimy — dodał prezenter.

Czytaj też:

Kolejny prezenter został zwolniony z TVP. „Powody nie są mi znane”Czytaj też:

Wojciech Mann zdradził, co działo się za kulisami hitu TVP. „To była masakra”Czytaj też:

Anna Popek o śniadaniówce w TV Republika. „Nie będzie żadnej agitacji”