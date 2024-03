Kolejny dziennikarz wraca do TVP. Roman Czejarek po 13 latach pojawi się na antenie

Roman Czejarek od ponad 33 lat jest związany z Polskim Radiem. W latach 1991— 2011 współpracował również z TVP, prowadząc m.in. „Kawę czy herbatę”, „Pytanie na śniadanie”, teleturniej „Gilotyna” czy „Telemillenium”. Stracił pracę razem z Dorotą Wellman.

– Zwalniała mnie Alicja Resich-Modlińska, która teraz wypowiada się w charakterze ekspertki. Bez mrugnięcia okiem wyrzucała nas na polecenie nowej władzy. Zadzwoniła, mówiąc: „Sorry, musisz to zrozumieć”. Dodała, że wylatuję w pięknym gronie. Już po zwolnieniu nas zadzwonił zakłopotany wydawca z pytaniem, czy może jednak nie poprowadzimy tego ostatniego programu, bo okazało się, że źle ułożono grafik na koniec roku. Przyszliśmy z Dorotą, wykorzystując ten czas na pożegnanie i zaproszenie widzów do naszych nowych projektów, czyli konkurencji – wspominał w niedawnym wywiadzie dla „Onetu”. Teraz okazuje się, że Roman Czejarek znów pojawi się w TVP.

Roman Czejarek wraca do TVP

Kilka miesięcy temu Roman Czejarek utrzymywał, że nie zamierza wracać do Telewizji Polskiej „kopiując jeden do jednego to, co tam robił”. – To zamknięty rozdział. Chyba też jestem zdecydowanie lepszy w radiu i to moje miejsce – mówił w „Onecie”.

Wyrażał się wówczas również dosyć krytycznie o zmianach w TVP. – Myślę, że gdyby kiedyś ktoś powiedział Kaśce Dowbor, że po tylu latach znów poprowadzi „Pytanie na śniadanie”, to stuknęłaby się w głowę. Ona robi to świetnie, ale na Boga, rozwijajmy tę telewizję, a nie ślepo odtwarzajmy nostalgiczne nastroje sprzed lat. Przecież te zasłużone gwiazdy mogą robić tyle świetnych rzeczy, a nie powtarzać to, co już dawno temu zrobiły. Nie tędy droga. Jednocześnie mam wątpliwości, czy należy robić całkowite czystki – dodawał.

Na początku marca ujawnił jednak, że otrzymał ciekawą propozycję z TVP i „prawdopodobnie się zgodzi”. – Powroty mnie nie interesują, to całkiem nowy format – zapowiadał. Teraz szczegóły oferty w końcu ujrzały światło dzienne.

Otóż Roman Czerajek razem z Agatą Bochanek (która związana jest z TVP od 2017 roku i pracuje w redakcji sportowej) zostaną gospodarzami programu „Kiedyś to było”. Ten publicystyczno-rozrywkowy format zadebiutuje na antenie TV Info w sobotę 6 kwietnia o godzinie 18:30. Para będzie przypominać materiały archiwalne z zasobów TVP.

Wiadomo, że w pierwszym odcinku będzie mowa o samochodzie Polonez Atu, otwarciu klubu muzycznego Stodoła w Warszawie, powstaniu radiowej Trójki i podpisaniu porozumień Okrągłego Stołu. Do studia zaproszeni zostaną goście związani z prezentowanymi tematami. Każdy odcinek zakończy wybrany przebój muzyczny, który był popularny w prezentowanym okresie.

