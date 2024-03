Rekordzista programu „Jeden z dziesięciu” pojawi się w kolejnym teleturnieju. Ujawniono szczegóły

Kilka miesięcy temu niezwykle głośno było o Arturze Baranowskim, który wykazał się niesamowitą wiedzą. 28-letni ekonomista w jednym z odcinków formatu „Jeden z dziesięciu” bezbłędnie odpowiedział na wszystkie 40 finałowych pytań, czym ustanowił rekord programu, zdobywając najwyższą możliwą liczbę 803 punktów. Teraz okazuje się, że znów zobaczymy go w telewizji.

Artur Baranowski w kolejnym teleturnieju TVP

Artur Baranowski pobił rekord programu „Jeden z dziesięciu” i odpowiedział na wszystkie pytania, nie dopuszczając przy tym konkurentów do głosu. Choć dostał się do finału sezonu, nie mógł w nim uczestniczyć, ponieważ po drodze do studia popsuło mu się auto. Cała sprawa odbiła się szerokim echem w mediach.

„Jak masz gościa, o którym mówi cała Polska i psuje mu się auto, to wysyłasz helikopter i ekipę reporterską i pokazujesz akcję w «Wiadomościach». I grzejesz tym na maksa. Jeśli zamiast tego machasz ręką i mówisz «gramy bez niego» to nie rozumiesz swojej pracy” – pisał wówczas Krzysztof Stanowski w swoich social-mediach.

Następnie w sieci pojawiły się liczne pogłoski, że Artur Baranowski może wziąć udział w „Milionerach”, tak się jednak nie stało. Teraz okazuje się, że Telewizja Polska postanowiła wykorzystać potencjał uczestnika i zaprosiła go do kolejnego programu. Otóż ekonomista już w pierwszych dniach kwietnia najprawdopodobniej pojawi się w teleturnieju „Va Banque”. Na ten temat wygadał się jego nowy prowadzący, Radosław Kotarski.

– Uczestnikiem drugiego odcinka, który będzie przeze mnie prowadzony, będzie pan Artur, legenda „Jednego z dziesięciu”. Zobaczymy, czy będzie faktycznie. Jeśli będzie, to super. Nie mogę się doczekać, kiedy poznam pana Artura – zdradził w nowym odcinku podcastu „Podsiadło&Kotarski”.

Prowadzący wyznał też, jakie będzie miał podejście do zawodnika. – Mam już plan na niego. Nie chcę mu dokładać ciśnienia. Będę się starał z niego zdjąć to ciśnienie. Nie będzie na zasadzie: „Pan Artur, taki geniusz w »Jednym z dziesięciu«, zobaczymy, jak sobie poradzi tutaj”. Nie. Spokojnie, luzik, bawimy się – dodał Radosław Kotarski.

Czytaj też:

Artur Baranowski pobił rekord w programie „Jeden z dziesięciu”. Kim jest i ile wygrał?Czytaj też:

Artur Baranowski przerwał milczenie. Zdementował krążące plotki