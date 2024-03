Ujawniono zarobki dyrektorów TVP. Podano dokładne stawki

Od początku tego roku głośno jest o pensjach byłych i obecnych pracowników TVP. Media podawały, że m.in. Joanna Kurska zarobiła w stacji ponad 1,5 mln złotych, choć przepracowała w państwowej telewizji niewiele ponad rok. Następnie pod koniec lutego Daniel Gorgosz, likwidator w Telewizji Polskiej, w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” ujawnił zarobki nowego kierownictwa stacji.

Zdradził wówczas, że dyrektor generalny spółki Tomasz Sygut otrzymuje pensję w wysokości 50 tys. zł, a szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajóra – 35 tys. złotych. – Każdy z nas zarabia znacznie mniej od Samuela Pereiry i Marcina Tulickiego, którzy odpowiadali merytorycznie za jedno biuro. My odpowiadamy za całą spółkę – podkreślał. Teraz z kolei ujawniono, ile zarabiają dyrektorzy biur oraz agencji publicznego nadawcy.

Zarobki dyrektorów w TVP

„Wirtualne media” zapytały Centrum informacyjne TVP o zarobki osób na kierowniczych stanowiskach. W ten sposób dziennikarze dowiedzieli się, że wynagrodzenie dyrektora Biura Programowego Sławomira Zielińskiego wynosi 30 tys. złotych brutto miesięcznie. Mężczyzna po latach wrócił do Telewizji Polskiej. Do 2016 roku zajmował to samo stanowisko, a wcześniej był m.in. szefem „Wiadomości" i redaktorem naczelnym dyrekcji programów informacyjnych TVP.

Dyrektor Biura Reklamy zarabia nieco więcej. Marcin Gudowicz stanął na czele Biura Reklamy w połowie lutego. Po ośmiu latach powrócił do publicznego nadawcy i zarabia teraz 45 tys. złotych brutto. Pracował w TVP w latach 2011-2016 jako jego dyrektor. Rozstał się z firmą niedługo po tym, jak prezesem TVP został Jacek Kurski.

Magdalena Piekorz, p.o. dyrektora agencji Kreacji Filmu i Serialu, otrzymuje 25 tys. złotych brutto. Szefową agencji została w połowie stycznia, zastępując Joannę Snochowską-Majer, która pełniła stanowisko za czasów prezesa Mateusza Matyszkowicza. Z kolei Michał Kotański, który objął stanowisko p.o. dyrektora-redaktora naczelnego Teatru Telewizji pod koniec stycznia, otrzymuje 30 tys. złotych brutto.

Piotr Maślak był dziennikarzem Telewizji już w latach 2009-2016. Mężczyzna w TVP Info prowadził m.in. serwisy informacyjne i przygotowywał materiały dla „Wiadomości” TVP1. Wcześniej był też gospodarzem „Kawy czy herbaty”. Był jedną z pierwszych zwolnionych osób w 2016 r. przez nową ekipę z nadania PiS. Do TVP wrócił w połowie stycznia i objął stanowisko p.o. dyrektora Agencji Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych. Zarabia 25 tys. złotych brutto. Natomiast ostatnia na liście Izabela Rzuchowska-Rukat, która p.o. dyrektor Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy została pod koniec stycznia, dostaje 30 tys. złotych brutto.

