Michał Szpak u Kuby Wojewódzkiego. Padło pytanie o orientację seksualną

Od niedawna na antenie TVN zagościł program „Czas na show. Drag Me Out”, w którym jurorami zostali Michał Szpak, Anna Mucha i Andrzej Seweryn. W celu promocji formatu zostali oni teraz zaproszeni do talk-show Kuby Wojewódzkiego. Choć emisja ich rozmowy odbędzie się we wtorkowy wieczór 19 marca, w sieci już pojawiły się urywki wywiadu, które wzbudzają wśród internautów duże emocje.

Michał Szpak o orientacji u Wojewódzkiego

Michał Szpak nie boi się kontrowersyjnych tematów i nie unika odpowiedzi na trudne pytania. Jakiś czas temu w rozmowie z „Vivą!” otwarcie przyznał, że nie miał okazji się jeszcze zakochać, gdyż nie poznał nikogo wyjątkowego, a wszystko przez fakt, że „jest osobą publiczną i freekiem”. – Takiego wielkiego, namiętnego, burzliwego zakochania jeszcze w życiu nie przeżyłem. Miłości. Być może nie było na to czasu. Czekam na cud – mówił.

Teraz o orientację wokalisty i jego panseksualizm postanowił dopytać Kuba Wojewódzki. – Naprawdę miłość nie ma płci? – zagaił dziennikarz w opublikowanym wideo. – Nie ma płci dla mnie. Absolutnie – odpowiedział mu stanowczo Michał Szpak. – Czyli panseksualizm... – kontynuował showman, gdy przerwał mu 33-latek. – Ty mógłbyś np. być takim sugar daddy! – stwierdził, zadziornie uśmiechając się do kamery.

To jednak nie koniec, Kuba Wojewódzki bowiem zadał bezpośrednie pytanie. – Czujesz, że ja jestem gejem? Postawmy sprawę jasno, Michał – spytał. – Ja może powiem tak: Jak się popieści, to się... Wiadomo... – odpowiedział pół żartem, pół serio Michał Szpak.

W pozostałej części wideo widzimy także fragment rozmowy z Andrzejem Sewerynem oraz Anną Muchą, którzy w pewnym momencie dołączyli do spotkania. – Andrzej, bo ja mam wrażenie, że puściły ci trochę hamulce. Flirtujesz ze Szpakiem – ocenił Kuba Wojewódzki. – Popatrz na Michała i przyznaj, że jest to zrozumiałe – odpowiedział na to 77-latek. Następnie, po tym, jak wokalista zapytał czy dziennikarz nie chciałby takiego syna, ten odparł: "Ale mógłbym cię kąpać?".

W filmiku widać również, jak Kuba Wojewódzki stwierdził, że jest „wyżyłowany”, lecz Anna Mucha dawno go nie widziała. Rozbawiona aktorka odpowiedziała, że to prawda, „ale pamięta”, nawiązując do ich związku sprzed lat. Owy odcinek programu Kuby Wojewódzkiego zostanie wyemitowany na antenie TVN we wtorek 19 marca o 22:40.

