Fala zwolnień w „MasterChefie”. Z programem żegna się kolejna osoba

W „MasterChefie” od kolejnego sezonu nastąpią wielkie zmiany. Dopiero w mediach pojawiła się informacja, że po 12-stu latach z formatem żegna się Anna Starmach, jednak to nie koniec zaskakujących decyzji. Poinformowano, że z jury znika jeszcze jedna osoba.

Tomasz Jakubiak odchodzi z „MasterChefa”

Polska wersja „MasterChefa” jest emitowana na antenie TVN już od 12 lat. Od samego początku uczestników oceniało jury w składzie: Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran. W ostatnim sezonie dołączył do nich również Tomasz Jakubiak. W czwartek 14 marca w mediach pojawiła się informacja, że z funkcji jurora zrezygnowała Anna Starmach, gdyż postanowiła skoncentrować się na otwarciu swojej restauracji.

„Poczułam, że właśnie TERAZ jest ten moment. Zamierzam skupić się na realizacji mojego wielkiego marzenia, o którym myślę od lat – tj. otwarciu własnego miejsca w moim ukochanym Krakowie. Jestem absolwentką francuskiej szkoły Le Cordon Blue i kiedy wyjeżdżałam do Paryża byłam pewna, że po powrocie otworzę własną restaurację” – napisała w opublikowanym oświadczeniu.

Teraz wiadomo już, że oprócz niej z udziału w programie rezygnuje jeszcze jeden juror. Otóż na profilu programu „MasterChef” w mediach społecznościowych pojawiło się pożegnanie... Tomasza Jakubiaka. Okazuje się, że najmłodszy stażem juror nie pojawi się w kolejnej edycji show. Poinformowano również, że na miejsce Anny Starmach i Tomasza Jakubiaka wejdzie Przemysław Klima.

Tomku, dziękujemy za jeden, ale jakże intensywny sezon „MasterChefa”. Swoim humorem i energią zarażałeś nie tylko uczestników i ekipę, ale też wszystkich widzów. Życzymy Ci nowych kulinarnych wyzwań, a już w niedzielę widzimy się w kolejnym odcinku „MasterChef Nastolatki”! – czytamy w poście.

Owa decyzja podzieliła internautów. W komentarzach czytamy: „Tomek odchodzi? No nie, tyle humoru i pozytywnej energii wprowadzał do programu”, „Wielka szkoda”, „Lubię Tomka Jakubiaka, ale do «Masterchefa» mi nie pasował” czy też „Dobra decyzja”. W związku z tą informacją Tomasz Jakubiak wydał w sieci oświadczenie. Najpierw podziękował fanom za wsparcie, a następnie odniósł się do kwestii odejścia z programu.

Pojawiają się pytania: czemu mnie wyrzucono z „MasterChefa”. Już to prostuję... Nikt mnie nie wyrzucił. W „MasterChefie” dla dorosłych byłem na gościnnych występach i nigdy nie padła informacja, że mam się tam zadomowić. Była to cudowna przygoda, ale sam wielokrotnie podkreślałem, że wolę pracować z dzieciakami czy nastolatkami – zaczął Tomasz Jakubiak.

W kontynuacji wpisu mężczyzna zdradził, że osobiście zna kucharza, który zostanie nowym jurorem w programie i bardzo go ceni. Wyznał: „«MasterChef» potrzebuje ogromnych autorytetów, a za takiego uważam Przemysława Klimę, wybitnego Chefa. Od dawna powtarzałem, że to format uszyty dla Chefa, który jest dumą polskiej gastronomii. Prywatnie znamy się z Przemkiem wiele lat i nigdy nie było między nami żadnej rywalizacji, a takie pytania też padły. Będę wciąż kibicował zarówno uczestnikom, jak i jury. Format jest fantastyczny i oby nigdy się nie skończył. I gwarantuję, że nowy juror szybko Was rozkocha w sobie”.

