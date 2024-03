Anna Popek wraca do telewizji! Poprowadzi nową śniadaniówkę

Anna Popek na antenie Telewizji Polskiej ostatni raz pojawiła się 19 grudnia 2023 roku. Po tym, jak nastąpiły zmiany w TVP, prezenterka zniknęła z grafiku „Pytania na śniadanie”, a potem została zwolniona z pozostałymi prowadzącymi śniadaniówki. Przez dwa miesiące przebywała na okresie wypowiedzenia i oficjalnie jej współpraca z publicznym nadawcą po 25 latach dobiegnie końca dokładnie 15 marca 2023 roku. Okazuje się jednak, że dziennikarka ma już dalsze plany.

Anna Popek w śniadaniówce TV Republika

Niedawno media obiegła informacja, że Anna Popek została zaproszona na rozmowę do TVP w sprawie ewentualnej dalszej współpracy. Podobno jednak warunki, jakie jej przedstawiono były nie do zaakceptowania. — To, co usłyszała po tylu latach pracy, było nie do przyjęcia — zdradził „Faktowi” informator z TVP.

W związku z tym umowa prezenterki z Telewizją Polską ostatecznie wygasa w piątek 15 marca. Anna Popek przyznała, że zakończeniu współpracy „towarzyszyły duże emocje”, jednak równocześnie zaznaczyła, że „nie obawia się o przyszłość”. Teraz wiadomo, dlaczego. Otóż „Plotek” właśnie ujawnił, że dziennikarka zostanie prowadzącą nowej śniadaniówki. Nie będzie to jednak przygotowywany od wielu miesięcy poranny program Polsatu, a nowy format TV Republika.

Podobno umowa z nowym pracodawcą nie została jeszcze podpisana, ale Anna Popek jest już po pierwszych rozmowach w tym temacie. Władze stacji postanowiły stworzyć konkurencję dla „Pytania na śniadanie”, które po zwolnieniu prowadzących, straciło widzów. Ponoć poranny program śniadaniowy nie będzie realizowany w budynku przy ulicy Dzielnej, gdzie mieści się TV Republika, a w wynajętym zewnętrznym studiu.

– Tomaszowi Sakiewiczowi zależy na pozyskaniu jak największej ilości widzów. Uważa, że Anna Popek wzmocni swoim doświadczeniem ich ofertę, ale nie tylko ona ma szansę na angaż ze starej ekipy „Pytania na śniadanie”. Trwają różne rozmowy, ale ona była jego pierwszym wyborem – podał informator „Plotka”.

W tej sprawie dziennikarze skontaktowali się z dziennikarką. Ona jednak udzieliła wymijającej odpowiedzi na pytania dotyczące współpracy z TV Republika, ze względu na obowiązującą ją jeszcze umowę z poprzednim pracodawcą. – Na razie nie mogę potwierdzać żadnych informacji na ten temat. Jeszcze jestem związana umową z Telewizją Polską do jutra, więc nie mogę nic potwierdzać ani zaprzeczać. Na razie tyle, co wiem oficjalnie, to że jutro zakończę współpracę z Telewizją Polską – wyjaśniła Anna Popek.

Czytaj też:

Anna Popek w ogniu pytań. Tłumaczy się z maila do Michała DworczykaCzytaj też:

Anna Popek zdecydowanie o przeniesieniu religii do kościoła. „Wiadomo, że jest gorzej”