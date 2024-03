Maciej Kurzajewski wrócił do TVP. To duże zaskoczenie

W ostatnich tygodniach w wyniku zmian w Telewizji Polskiej wiele osób straciło swoje posady. Między innymi Maciej Kurzajewski przestał pełnić funkcję gospodarza „Pytania na śniadanie”, gdzie występował w parze z Katarzyną Cichopek. Teraz okazuje się, że pojawi się w innym programie.

Maciej Kurzajewski prowadzącym program TVP

Ostatnie zmiany w Telewizji Polskiej wywołują skrajne emocje. Niektórzy są zadowoleni, że po zmianie władzy z posadami pożegnały się osoby pracujące przez ostatnie lata u publicznego nadawcy, inni z kolei zupełnie nie popierają tych działań. Faktem jest natomiast, że z posad prowadzących zostali zwolnieni wszyscy dotychczasowi gospodarze „Pytania na śniadanie”, w tym nawet Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska czy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Fani zastanawiali się, jak w rzeczywistości medialnej odnajdą się teraz aktorka i prezenter, którzy są parą także w życiu prywatnym. Wiadomo, że niedawno wyjechali oni na urlop do Włoch i w mediach społecznościowych pokazują fanom uroki Rzymu. Po raz pierwszy na Instagramie zorganizowali także wspólną relację live, podczas której obserwatorzy mogli zadawać nurtujące ich pytania.

Okazało się, że internautów martwi to, co dalej z karierami ich ulubieńców. Wówczas gwiazdorska para postanowiła ich uspokoić. Katarzyna Cichopek podkreśliła, że jest nadal aktywna w mediach społecznościowych oraz ma wiele komercyjnych zleceń, a poza tym występuje w „M jak miłość”. Maciej Kurzajewski natomiast wspomniał o nadchodzących projektach, w tym o prowadzeniu programu „Giganci historii”. Otóż ostatnio pojawiła się informacja, że kolejna edycja tego programu ma wystartować, a Kurzajewski wciąż będzie jednym z jego prowadzących. Potwierdził to w swoich mediach społecznościowych, gdzie zamieścił kadr z planu formatu.

