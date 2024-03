Wpadka w TV Republika. Danuta Holecka przepraszała widzów

W ostatnich tygodniach TV Republika zaczęła przyciągać znacznie większą liczbę widzów i zajmować czołowe miejsca pod względem oglądalności wśród kanałów informacyjnych. Nadal jednak podczas emisji programów zdarzają się problemy techniczne. Do kolejnego z nich doszło podczas wydania „Dzisiaj” w piątkowy wieczór 1 marca.

Wpadka w TV Republika

Wiadomo, że odkąd Danuta Holecka przeszła z Telewizji Polskiej do TV Republika, zaczęła w stacji Tomasza Sakiewicza wytykać błędy. Jak niedawno podawał informator „Plotka”, w pierwszej kolejności zadbała o lepsze oświetlenie. – Ona przykłada wielką wagę do tego jak się prezentuje. Zawsze musi mieć perfekcyjnie ułożone włosy i makijaż. W tej kwestii jest bardzo wymagająca. Uważała za niedopuszczalne, by to wszystko miało być psute przez złe światło, które według niej ją postarzało. Ma być oświetlana jak w „Wiadomościach” TVP – podawał.

Co więcej, współpracownik TV Republika mówił, że za sprawą dziennikarki zmieniła się też grafika i czołówka programu. Prezenterka chce się przyczynić do lepszego wizualnie odbioru telewizji, dlatego pragnie wyeliminować wszelkie błędy. – Ona uważa, że obecnie stacja w wielu kwestiach trąci myszką i ma wiele problemów technicznych, które trzeba pokonać. A jak oglądalność tak mocno wystrzeliła i jest obecnie drugim najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym, musi być nowocześniej. Ona jest przyzwyczajona do wysokich technologicznych standardów – opowiadał informator.

Biorąc to pod uwagę, można przypuszczać, że Danuta Holecka nie była zadowolona z powodu tego, co wydarzyło się w piątkowym wydaniu „Dzisiaj”. Otóż już na samym początku, po wyemitowaniu skrótu najważniejszych informacji, prezenterka zapowiedziała reportaż Łukasza Żmudy o przebiegu uroczystości związanych z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Widzowie nie słyszeli jednak dźwięku zawartego w materiale, a ekipa powróciła do studia.

– Przepraszamy za problem techniczny – zareagowała Danuta Holecka.

Następnie zapowiedziała reportaż o protestach rolników, a kilka minut później wróciła do tematu przerwanego przez usterkę techniczną. – Mieliśmy drobny kłopot, ale już w tej chwili wracamy do tematu dnia. Dziś Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych obchodzony ku czci tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji podziemnych, które wystąpiły przeciwko sowieckiej agresji i komunistycznej władzy w czasie wojny i jeszcze po jej zakończeniu – dodała.

