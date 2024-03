Zmiany w „The Voice of Poland”. Do jury programu wrócą znane gwiazdy

Zmiany w Telewizji Polskiej trwają w najlepsze. Zarówno w składach redakcji publicystycznych, jak i rozrywkowych nastąpiły roszady. To jednak nie wszystko. Okazuje się, że odmieniony zostanie skład jury jednego z najpopularniejszych programów publicznego nadawcy.

Nowe jury w „The Voice of Poland”

Program „The Voice of Poland” już od 2011 roku gości na antenie Telewizji Polskiej i niezmiennie cieszy się dużą popularnością wśród widzów. Niedawno końca dobiegła piąta edycja „The Voice Senior”, obecnie natomiast na antenie telewizyjnej Dwójki oglądać można siódmy sezon „The Voice Kids”. Za kilka miesięcy, bo jesienią tego roku, najprawdopodobniej wróci „klasyczna” odsłona „The Voice”, czyli „The Voice of Poland”.

Według zapowiedzi mediów, podobnie jak w wielu innych produkcjach pokazywanych na antenach TVP, i w tym programie mają pojawić się gruntowne zmiany. Przede wszystkim odświeżeniu ma ulec skład jury. Do tej pory wiele gwiazd znanych na polskiej scenie muzycznej było jurorami. Wśród nich znaleźli się m.in. Piotr Cugowski, Patrycja Markowska, Edyta Górniak czy Michał Szpak, a w ostatnich edycjach byli to: Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska i Lanberry.

– Produkcja szykuje całkowicie nowe otwarcie, najpewniej nikt nie zachowa posady jurora. Na pewno TVP nie chce stawiać na „diwy”, jak Edyta Górniak czy Justyna Steczkowska – zdradził informator „Pudelka”.

Okazało się, że możliwość powrotu do programu otrzymała Kayah. Artystka w ostatnim czasie zakończyła współpracę ze swoim wspólnikiem, w którego ręce miała oddać wytwórnię Kayax, jaką tworzyli razem przez 23 lata. Ze względu na to z pomocą miał jej ruszyć były partner, Rinke Rooyens, którego firma jest producentem „The Voice of Poland”. Równocześnie media obiegła informacja, że propozycję otrzymał też Dawid Kwiatkowski, który zdradził ten fakt w wywiadzie dla „Wirtualnej Polski”.

– Dostałem taką propozycję ze 2-3 tygodnie temu. Nie wiem, jak będzie. Dałem zielone światło na zasadzie: „Ok, rozmawiajmy, ale nie mówię tak”. Tak mi się podobało w „The Voice Kids” — ten klimat, ten cały luz, że dzieci nie mają parcia. Trochę obawiam się, że w dużym „The Voice” chodzi o coś innego. Jest więcej rywalizacji, czego ja nie lubię. Ja już dużo rywalizowałem w swoim życiu. (...) Zobaczymy. Cieszę się, że dostałem taką propozycję, bo to świadczy o to, że ktoś mnie polubił w tym programie i mi ufa – stwierdził Dawid Kwiatkowski.

instagramCzytaj też:

Kayah wraca do TVP w nowym programie. To duże zaskoczenieCzytaj też:

Michał Szpak o kulisach pracy w TVP. „Przeszukiwano moją garderobę”