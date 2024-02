Rafał Grabias opublikował wzruszający post. Wspomina Gabriela Seweryna

W środę 28 lutego 2024 roku minęły trzy miesiące od śmierci Gabriela Seweryna. Z tego powodu jego były partner opublikował w mediach społecznościowych ich wspólne zdjęcie i opatrzył je poruszającym opisem. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów.

Rafał Grabias wspomina Gabriela Seweryna

Rafał Grabias i Gabriel Seweryn tworzyli parę przez 18 lat. W tym czasie dali się poznać fanom TTV, gdzie wspólnie występowali w programie „Królowe życia”. Wzbudzili dużą sympatię wśród widzów, którzy kibicowali ich relacji. Niestety, wkrótce po zakończeniu realizacji formatu, mężczyźni ogłosili swoje rozstanie, a projektant futer związał się z kimś innym.

Ta informacja wstrząsnęła wówczas obserwatorami pary, jednak nie bardziej niż wiadomość o śmierci Gabriela Seweryna, który odszedł 28 listopada 2023 roku. Tego dnia internauci mogli w sieci zobaczyć niepokojące nagranie, w którym celebryta mówił, że się dusi, a wezwana karetka nie chce mu udzielić pomocy. Choć „Versace z Głogowa” udał się do szpitala na własną rękę, nie udało się go uratować.

Obecnie prokuratura jest w trakcie ustalania przyczyny śmierci Gabriela Seweryna, która nie jest jeszcze znana. Ostatnio wykluczono jedynie dwie przyczyny. Wielu fanów utrzymuje jednak w komentarzach, że według nich, gdyby projektant był nadal w związku ze swoim byłym partnerem, z którym występował w programie TTV, to do tragedii nigdy by nie doszło.

Wiadomo, że mimo upływu czasu Rafał Grabias bardzo przeżywa odejście projektanta. Po raz kolejny udowodnił to w środę 28 lutego 2024 roku, kiedy opublikował na Instagramie ich wspólne, czarno-białe zdjęcie. Widać na nim uśmiechniętego Gabriela Seweryna i pochylającego się nad nim byłego partnera, który poprawiał celebrycie zapięcie koszuli.

„Miłość nie zawsze kończy się tam, gdzie kończy się związek” – podpisał fotografię Rafał Grabias, co może świadczyć o tym, że nigdy nie przestał kochać Gabriela Seweryna.

Pod poruszającym postem pojawiło się wiele komentarzy. Wśród nich czytamy: „Nie chce się wierzyć, że go nie ma. Szkoda, że wasz związek się skończył”, „Gabriel miał jeszcze wtedy szczęśliwe oczy”, „Myślę, że gdyby był nadal z Tobą, to by żył”, „Wielka szkoda że odszedł. Dobry człowiek, nikomu krzywdy nie robił” czy „Miłość jest nie zawsze tam, gdzie ten związek jest. Szkoda, że już go nie ma, ale prawdziwa miłość nie ma terminu ważności”. Z kolei na komentarz „Przepiękne zdjęcie”, Rafał Grabias odpowiedział: „Jedno małe zdjęcie, a tyle pięknych emocji. Jacy my byliśmy wtedy wpatrzeni w siebie”.

