Kolejny wielki transfer do TVP. Gwiazda Polsatu zostanie twarzą telewizji publicznej

Media obiegła informacja o kolejnym głośnym transferze między dwoma stacjami. Otóż „Super Express” informuje, że dziennikarka, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Polsatu, postanowiła dołączyć do TVP. Będzie to dla niej powrót do redakcji po niespełna siedmiu latach.

Paulina Chylewska zostanie gwiazdą TVP

Podobno Paulina Chylewska, ku wielkiemu zaskoczeniu przełożonych w Polsacie, zdecydowała się złożyć wypowiedzenie. Jest to o tyle zdumiewające, że jeszcze kilka tygodni temu prezenterka sportowa utrzymywała, że nie zamierza wracać do pracy u publicznego nadawcy.

– Mam duży sentyment do Telewizji Polskiej, zdecydowanie. Spędziłam tam ponad 20 lat. Ciężko nie mieć sentymentu. Z dużą uwagą obserwuję, co się tam dzieje. Zastanawiam się, jak to się dalej potoczy – mówiła w rozmowie z „Plotkiem”, równocześnie ucinając spekulacje na temat ponownego rozpoczęcia współpracy z TVP. – Nie pojawiła się taka myśl – zdecydowanie twierdziła.

Na przestrzeni ostatniego czasu musiało wiele się zmienić, gdyż dziennikarka podjęła inną decyzję. Wpływ na to miał podobno transfer jej męża – otóż zaledwie w zeszłym tygodniu „Fakt” informował o przejściu komentatora, Marcina Feddka, z Polsatu do Telewizji Polskiej. Paulina Chylewska miała pójść w jego ślady.

– Będzie zajmować się sportem, z czego jest dobrze znana i za co kochają ją widzowie, ale ma też zostać jedną z głównych twarzy Jedynki – zdradził informator „Super Expressu”.

Przypomnijmy, że wcześniej Paulina Chylewska była związana z Telewizją Polską aż przez 21 lat. W tym czasie na antenie publicznego nadawcy prowadziła wiele różnych programów. Można ją było oglądać w takich formatach, jak „Rower Błażeja”, „Kawa czy herbata?”, „Pytanie na śniadanie” czy „Dzień dobry, Polsko!” i „Wielkie Testy TVP”. Na antenie TVP prowadziła też serwis sportowy tuż po „Wiadomościach”.

Zakończyła współpracę z TVP w 2017 roku, a następnie wzięła udział w „Tańcu z gwiazdami”, gdzie z Jackiem Jeschke odpadła w czwartym odcinku, zajmując 8. miejsce. Kilka tygodni później poinformowano o jej transferze do sportowej redakcji Polsatu, co w mediach odbiło się szerokim echem.

