Gospodarz serwisu „19:30” w TVP odchodzi z pracy. Ujawniono kulisy zwolnienia

Na fali zmian w Telewizji Polskiej wielu dziennikarzy powróciło na swoje stare stanowiska, bądź postawiło na całkiem nowy początek. Pod koniec grudnia ubiegłego roku głośno było m.in. o przejściu Zbigniewa Łuczyńskiego do TVP, prezenter bowiem w latach 2006 – 2023 był gospodarzem w stacji TVN magazynu interwencyjnego „Uwaga!”. U publicznego nadawcy szybko zaczął z kolei prowadzić główny serwis informacyjny. Teraz okazuje się, że już zrezygnował z tego stanowiska.

Zbigniew Łuczyński odchodzi z „19:30”

Zbigniew Łuczyński na początku swojej kariery był związany z Telewizją Polską, gdyż po studiach wygrał konkurs na prezentera w TVP Kraków, gdzie prowadził program informacyjny „Kronika”. Tam przez lata był korespondentem programów informacyjnych oraz wydawał programy krakowskiego oddziału publicznego nadawcy.

Po tym, jak pod koniec 2005 roku przeniósł się do Warszawy, przez kilka miesięcy prowadził „Kuriera” na antenie TVP3, a następnie przeniósł się do TVN-u, gdzie później przez 16 lat prowadził „Uwagę!”. Z programem rozstał się w lipcu ubiegłego roku, gdy stacja zdecydowała o zmianach w formacie.

Wiadomo, że od grudnia 2023 roku Zbigniew Łuczyński prowadził serwis „19.30”, a także występował w roli prowadzącego w TVP Info. Teraz „Wirtualne Media” podały, że dziennikarza zabraknie w programie (który oprócz niego prowadzą Marek Czyż i Joanna Dunikowska-Paź), a także w kanale informacyjnym. Nie oznacza to jednak, że prezenter całkowicie zniknie z TVP – będzie on tworzył całkiem inny format.

„Zbigniew Łuczyński od grudnia ub.r. prowadzi program »19.30« w TVP1. Pojawiał się też w roli prowadzącego w TVP Info, ale w związku z dołączeniem do »Reporterów« zniknie z kanału informacyjnego” – podają „Wirtualne media”.

Otóż program interwencyjny „Reporterzy” zastąpi zdjęty z anteny „Alarm”. Jego gospodynią – oprócz Zbigniewa Łuczyńskiego – ma być powracająca do TVP Agnieszka Górniakowska. Nowy format zadebiutuje na antenie 4 marca i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 20:15, tuż po „19:30” i „Gościu 19:30”. — To będzie audycja z mocną historią społeczną z Polski, przyzwoity program reporterski — dowiedziały się „Wirtualne media”.

