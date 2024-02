Wpadka na antenie TVN24. Gościni błyskawicznie zareagowała

Choć Telewizja Republika może pochwalić się ogromnym wzrostem widzów, to nadal TVN24 pozostaje liderem oglądalności wśród kanałów informacyjnych. Według najnowszych danych, średni dobowy udział TVN24 w styczniu 2024 roku wyniósł 7,73 proc., po wzroście względem analogicznego okresu rok wcześniej o 62,39 proc., co jest najwyższym miesięcznym wynikiem stacji w historii nadawania. Nawet na tym kanale jednak zdarzają się głośne wpadki.

Wpadka we „Wstajesz i wiesz” TVN24

Każdego dnia widzów TVN24 wita program „Wstajesz i wiesz”, który nadawany jest w dni powszednie od 5:55 do 10:00, w soboty od 5:55 do 11:00, natomiast w niedziele od 5:55 do 10:40. W trakcie owego formatu omawiane są bieżące sprawy polityczne, a stałymi elementami są także serwisy informacyjne, prognozy pogody czy rozmowa „Wstajesz i wiesz. Gość”.

Program prowadzą na zmianę Rafał Wojda, Joanna Kryńska, Radosław Mróz, Łukasz Jedliński, Justyna Sieklucka, a także Robert Kantereit, który przywitał widzów w środowy poranek 21 lutego. Prezenter w studiu bieżące tematy polityczne omawiał z Agnieszką Pawłowską z „Krytyki politycznej” i Dominiką Długosz z „Newsweeka”. Już na początku zaliczył jednak małą wpadkę.

– Zaczniemy od posłanki Pawłowskiej, Wiśniewskiej przepraszam... yyy Pawłowskiej – zaczął dziennikarz, na co gościnie od razu ruszyły z pomocą. – Pawłowskiej — przytaknęły zgodnie. Dalej rozmowa przebiegała zgodnie z planem, aż do pewnego momentu.

– Zmieniamy temat. Minister Bodnar ma projekty ustaw, którymi chce uporządkować sytuację w naszym systemie sądowniczym, w naszym wymiarze sprawiedliwości szeroko pojętym. Wiadomo, że te najważniejsze punkty to jest Trybunał Konstytucyjny i to jest neoKRS. Jak oceniacie ten zamach... – zapytał Robert Kantereit.

Po chwili prezenter zorientował się, że użycie słowa „zamach” może zostać źle zrozumiane. Ze względu na wydźwięk pytania, postanowił się wytłumaczyć. – Zamach w sensie zamiaru, że bierze duży zamach minister sprawiedliwości — próbował ratować sytuację.

Wówczas redaktor naczelna „Krytyki politycznej” szybko zareagowała i zdecydowała się na krótką uwagę. – Dobre przejęzyczenie — skwitowała pomyłkę prezentera.

Czytaj też:

Kompromitująca wpadka w „19:30”. Widzowie TVP byli bezlitośniCzytaj też:

Wpadki w programie TV Republika. Danuta Holecka zaniemówiła