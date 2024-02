Czarnek żali się na los TV Republika. Apeluje o wsparcie finansowe

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, politycy ruszyli z kampanią wyborczą. W związku z tym były minister edukacji i szkolnictwa wyższego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z mieszkańcami podlaskich miast. Relację z tego wydarzenia wyemitowała TV Republika.

Czarnek prosi o wsparcie TV Republika

W niedzielny wieczór 18 lutego wydanie głównego serwisu informacyjnego TV Republika, czyli „Dzisiaj”, prowadził Jacek Sobala. W trakcie programu najpierw poruszono temat migrantów, następnie wyemitowano materiał o śmierci Aleksieja Nawalnego, a później wspomniano o proteście rolników. Finalnie w „prawdziwych polskich wiadomościach” pokazano relację ze spotkania Przemysława Czarnka z mieszkańcami Grajewa i Moniek, które odbyło się tego samego dnia.

W trakcie swojego wystąpienia na owym wydarzeniu były minister podkreślił, że stacja znalazła się w trudnej sytuacji ze względu na wycofanie się reklamodawców. To właśnie z tego powodu zaapelował do wyborców, by wspierali stację finansowo.

– Telewizja Republika jest opluwana, jest prześladowana, można śmiało powiedzieć. Której odmawia się reklam tylko dlatego, że mówi prawdę. (…) Mnóstwo ludzi już ją ogląda, ale trzeba ją wspomagać, również finansowo. Jest naszą odpowiedzialnością wspomaganie telewizji, również finansowo. Dokładnie tak samo, jak wspomagamy Telewizję Trwam, Radio Maryja i te wszystkie środki przekazu, które trafiają do nas z wolnym słowem – mówił.

Co więcej, podczas spotkania Przemysław Czarnek stwierdził, że choć nie ma możliwości rozwiązania Sejmu, to w końcu „nastąpi przegięcie, a przeginają niebywale przez te 60 dni”. Z przekonaniem dodał także, że nie będzie trzeba czekać czterech lat na to, żeby PiS znów był u władzy. – I o to wszyscy wierzący Polacy, módlmy się – zaapelował i przypomniał sytuację z 2015 roku, kiedy wydawało się, że w wyborach prezydenckich zwycięży Bronisław Komorowski, a tak się nie stało. Podkreślił, jak ważna była wtedy modlitwa. – Szturm ludzi do świątyń, nowenny, msze święta w intencji ojczyzny, wielka modlitwa narodu – powiedział.

Były minister edukacji w wystąpieniu uderzył też w zastępującą go obecnie na stanowisku Barbarę Nowacką. – Nowacka, która walczy z wiedzą i chce ideologizować polskie szkoły, chce równać do słabszego, chce pozbawić Polaków wiedzy, ale przede wszystkim chce, żeby młodzi Polacy byli uczeni świństw przez te wszystkie organizacje, które chcieliśmy powstrzymać – skrytykował.

